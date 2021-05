Un acuerdo para volver al punto de partida

por fin los separatistas catalanes han sido capaces de llegar a un acuerdo para formar Gobierno en Cataluña. Sin embargo, lejos de ser una buena noticia para los catalanes, que llevan cerca de dos años y medio viviendo la incapacidad de sus políticos de gobernar para ellos, semeja que no será más que un punto y seguido de la deriva que comenzó cuando Convergencia recurrió al independentismo para camuflar el escándalo de las mordidas que cobraba. La declaración de los actores de ERC y Junts no resulta tranquilizadora. Piden ya la reunión de la mesa de diálogo para avanzar en la república catalana, esa que el Mosso le espetó a un manifestante que no existía. El agente lo tenía claro, pero parece que sus responsables no. Por ello, estamos de nuevo ante un panorama de enfrentamientos con el estado que tendrá que capear un Pedro Sánchez que, además, es rehén de los secesionistas para poder mantenerse en el poder y más ahora que las encuestas le son tan claramente desfavorables. Veremos hasta que punto es capaz de ceder el presidente a sus exigencias. FOTO: Pere Aragonés y Jordi Sánchez escenifican el acuerdo | ep