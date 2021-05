Oe, Siri: o galego dá o paso para falar coas máquinas

Os dispositivos conversacionais Siri e Alexa falarán galego moi pronto. A lingua, á que se rende homenaxe cada 17 de maio, prepara o seu gran salto ao plano dixital e os asistentes de voz e as traducións automáticas son o obxectivo.





Interactuar en galego no mundo dixital ao mesmo nivel que os falantes doutras linguas é o principal obxectivo do proxecto 'Nós', presentado en rolda de prensa polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e liderado pola Administración autonómica coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela (USC).





A iniciativa 'Nós: Intelixencia artificial ao servizo da lingua galega' pretende evitar o risco que corren as linguas que non se incorporen á revolución tecnolóxica.





Segundo Feijóo, o obxectivo deste proxecto é que a lingua galega, a vixésimo quinta máis utilizada na internet, chegue a "integrarse ao nivel de calquera outra lingua na tecnoloxía lingüística na que hoxe nos movemos", co obxectivo de dar resposta "á revolución tecnolóxica que estamos a vivir e que constitúa un paso adiante na normalización dos futuros usos do galego".





"Actualmente, un galego falante non pode falar con Siri nin con Alexa (asistentes virtuais controlados por voz), nin pode utilizar tradutores simultáneos, e todo iso forma parte do noso día a día", puxo como exemplo o presidente do Executivo autonómico, quen dixo que o propósito é que o galego se poida usar con normalidade en todo tipo de dispositivos como asistentes de voz, sistemas de recoñecemento do fala ou tradutores de alta calidade.





"Se non salvagardamos o idioma na época en que nos toque vivir, este pobo irá esvaecéndose desde o punto de vista da cultura e desde o punto de vista da singularidade que supón ter unha lingua propia, que é probablemente o tesouro cultural máis importante que pode ter un pobo", reivindicou Feijóo.





O proxecto permitirá xerar e agrupar unha ampla variedade de recursos lingüísticos dixitais de calidade en galego, que serán gratuítos e en código aberto, de forma que poidan ser utilizados tanto por empresas como por institucións.





A iniciativa favorecerá a creación de ferramentas como un sintetizador de voz, que permitirá a terceiros incluír nos seus produtos voces artificiais de alta calidade en galego, podendo escoller xénero e idade; un reconocedor de fala, posibilitando a interacción persoa-máquina ou a subtitulación automática, e un xerador de lingua natural, que converterá datos estruturados en oracións en galego, tanto textuais como orais.





Ademais, crearase un sistema de diálogo xenérico, é dicir, un axente conversacional textual en galego de carácter xeral, que poderá ser adaptado a dominios específicos por terceiros; un sistema de resposta a preguntas, tanto a través de texto como de voz; un tradutor automático a outras linguas e viceversa, con entrada textual ou por voz, e un sistema de corrección lingüística automática, tanto ortográfica como léxica e gramatical.





Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, subliñou a Efe a mesma idea: “Temos que afacernos a falar galego coas máquinas e a que elas falen galego connosco”.





O anuncio coincide coa celebración este luns do Día dás Letras Galegas, na que moitos cidadáns saíron á rúa para reclamar o seu dereito para vivir en galego, nunha manifestación organizada pola plataforma Queremos Galego que integran máis de medio milleiro de entidades culturais e educativas.





O 17 M sempre ten un dobre carácter, cultural e reivindicativo. Esta vez, o día grande das Letras Galegas está dedicado a unha poeta rebelde que rompeu moldes, Xela Arias, que faleceu por mor dun infarto aos 41 anos.