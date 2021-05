España arranca su camino al Eurobasket con la "responsabilidad máxima" de jugar en casa

La selección femenina de baloncesto ha arrancado este lunes su camino hacia el Eurobasket 2021, que disputará en Valencia entre los días 17 y 27 de junio, con la presentación oficial liderada por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y con la capitana Laia Palau recalcando "la ilusión y la responsabilidad máxima" que supone jugar en casa.







La sede de Endesa acogió este acto donde, además de 16 de las 17 jugadoras que forman parte de la lista nacional -se ausentó Astou Ndour- y del seleccionador nacional Lucas Mondelo, también participaron la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, junto con Rodríguez Uribes, que recibió y se enfundó una camiseta de la selección con su nombre.





"En estos meses tan duros que hemos vivido hay elementos para la esperanza. El principal es la vacunación, que va muy bien, pero luego también hay elementos cualitativos. Ver a la selección española en el Eurobasket también es un motivo de esperanza, de vuelta a la normalidad y de satisfacción colectiva como país. Estamos dando grandes pasos. Ha vuelto el público al fútbol, mañana vuelve a la ACB y en la Fuente de San Luis habrá público durante el Eurobasket. Vamos progresivamente, con cuidado pero mucha determinación, hacia una nueva situación", destacó el ministro.





Rodríguez Uribes hacía referencia al mínimo de 3.000 espectadores por partido que podrán acceder a La Fonteta durante el Eurobasket, según ha autorizado la Generalitat Valenciana, y que podría incluso aumentar en función de cómo evolucione la pandemia, algo que convierte el campeonato en "tremendamente especial", según Garbajosa.





"Lo es porque se juega en casa y porque existe la opción de una tercera medalla consecutiva, pero también porque en época de pandemia todo es más difícil. Apostamos por mantener la organización del Eurobasket porque así nuestra primera medalla ya estaría conseguida: conseguir que las estandartes de nuestro baloncesto estuvieran tres meses en el escaparate. Esa es la mejor forma de dar visibililidad al deporte que tanto amamos. Afrontamos tres meses durísimos, pero tres meses de ilusión y estamos dispuestos a asumir el reto", valoró, recordando que los Juegos Olímpicos también están en el horizonte.





DEL "ÉXITO" HACIA LA "LEYENDA"

Por su parte, Mondelo recordó las "siete medallas consecutivas" que encadena la selección en grandes torneos. "A ver si conseguimos la octava. Vamos a estar arropados por una ciudad de baloncesto. Tenerife ya nos llevó en volandas a conseguir el bronce mundial. Tenemos una historia de éxito que este verano podemos convertir en leyenda. He visto a la gente muy bien y tengo cero dudas a nivel de compromiso e ilusión. Va a ser un verano muy bonito", aseguró.





En cuanto a Laia Palau, la jugadora que más veces ha vestido la camiseta del equipo nacional (298), no ocultó que "el reto es considerable", ya que España subió a lo más alto del podio en las dos últimas ediciones del Eurobasket.





"Haciendo dos oros consecutivos ya cumplimos bastante con la historia porque no había sucedido desde hace millones de años, cuando los dinosaurios. Este año estamos en casa y eso supone una responsabilidad enorme y una ilusión que nos debe motivar al máximo.Intentaremos dar nuestra mejor versión y los resultados ya vendrán. Lucas siempre nos dice que ganar después de ganar es muy complicado.

Empezamos cada campeonato desde cero y hay un cambio generacional que ya está en marcha en la selección", indicó.





Además, Alba Torrens subrayó su "ilusión especial" por volver a la selección tras su última ausencia. "Todas estamos muy agradecidas de poder disfrutar de un momento así cuando no hemos podido durante todo el último año. Cogemos la responsabilidad con compromiso y exigencia. No podemos prometer resultados, pero no tengo duda de que vamos a dar lo mejor de nosotras y de que vamos a competir", garantizó.

En la prelista de 17 jugadoras destacan las ausencias de jugadoras clave en los éxitos de los últimos años como Anna Cruz, Marta Xargay o Laura Nicholls, que ya habían adelantado sus respectivas renuncias por distintos motivos.





Por contra, sí permanecen otras integrantes del 'núcleo duro' de la selección en los últimos años, además de Palau y Torrens, como Silvia Domínguez, Laura Gil, Cristina Ouviña o Queralt Casas, todas ellas con varios oros continentales en su palmarés.





En el capítulo de novedades, la joven Raquel Carrera, que fue elegida por Atlanta Dream en el puesto 15 del reciente Draft de la WNBA, podría disputar su primer torneo internacional con la selección absoluta, ya que figura en una preselección a la que también retorna Leticia Romero, mientras que Laia Flores debuta en una concentración. La selección disputará su primer amistoso de preparación el 23 de mayo contra Francia y sus rivales en Valencia serán Suecia, Bielorrusia y Eslovaquia.





--PRESELECCIÓN ESPAÑOLA PARA EL EUROBASKET.

BASES: Laia Palau (Spar Girona), Silvia Domínguez (Perfumerías Avenida), Cristina Ouviña (Valencia Basket) y Laia Flores (Spar Girona)

.

EXTERIORES: Maite Cazorla (Perfumerías Avenida), Leticia Romero (Valencia Basket), Queralt Casas (Valencia Basket), Leonor Rodríguez (Perfumerías Avenida), María Conde (USK Praga), Alba Torrens (UMMC Ekaterimburgo) y Laura Quevedo (Movistar Estudiantes).





INTERIORES: Raquel Carrera (Valencia Basket), Laura Gil (Valencia Basket), Paula Ginzo (Lointek Gernika), Tamara Abalde (Durán Maquinaria Ensino), Nogaye Lo (Lointek Gernika) y Astou Ndour (Hatay BB).