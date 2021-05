El Gobierno frena en seco el ocio nocturno

En esta zona gris en la que se mueve el Gobierno de no gestionar pero imponer su criterio cuando le parece, el Ministerio de Sanidad se ha apresurado a frenar en seco la idea de las comunidades de reabrir el ocio nocturno. Andalucía y Castilla-La Mancha ya permiten a los pubs tener actividad de madrugada y Galicia y Cataluña, entre otros, son proclives a dar el paso. Pues se van a quedar con las ganas. Dice Carolina Darias que no tengan tanta prisa, que, por si no se acordaban, sigue en vigor el acuerdo aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud que dice que pubs y discotecas tienen que permanecer cerrados, las terrazas solo pueden funcionar hasta la una y quedan prohibidos los botellones y fumar en la calle sin distancia interpersonal de dos metros. Que si no, la gente se desmanda. Porque la culpa de que salgan hordas a la calle a hacer como que ya no hay pandemia va a ser de tener abiertos los locales de ocio nocturno hasta la una de la mañana, claro. FOTO: La ministra de SAnidad, Carolina Darias, encargada de recordar (a veces) lo que no se puede hacer | efe