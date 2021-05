El covid lleva un mes estancado en los 700 casos activos en el área coruñesa

Uno de los términos que más se usa en la pandemia “ola”, esto es, el momento en el que la incidencia del covid-19 se va incrementando hasta llegar a un pico máximo, la cresta, para luego ir reduciéndose. Sin embargo, esta caída no siempre se produce de forma inminente tras el pico. Es cuando llega la “meseta”, ese de estancamiento en el que la pandemia no empeora, pero tampoco mejora. Es en la que está instalada el área sanitaria de A Coruña-Cee desde hace casi un mes. La barrera de los 700 casos activos diarios es un nivel que la zona no consigue rebajar, pero, por suerte, tampoco se supera en demasía.





El 18 de abril el último de los mayores incrementos de casos diarios dejó la cifra de enfermos en el área en 673. Ayer esta cantidad se quedaba en 702 (doce más con respecto al día anterior). Por medio, 24 días en los que aumentos y disminuciones fueron dejando el número de afectados por el coronavirus en el entorno de estos 700 casos, con 750 como máximo, el pasado 28 de abril.





Lo que tampoco está cambiando mucho es la cantidad de personas ingresadas. Ayer eran 57, una menos que el día anterior, de las cuales 50 estaban en el Chuac –diez en la UCI–, dos en el Quirón, tres en el Modelo y dos en Cee.





Según el Sergas, fueron 23 los nuevos contagios detectados por PCR en la última jornada, mientras que se registraron quince altas –lo que deja el total de curados en 28.709–, la cifra más baja desde las cinco del 18 de abril.













Incidencia acumulada

En lo que se refiere a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, la ciudad de A Coruña redujo ayer la tasa, hasta situarse en 105 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, el municipio de Oleiros, el único del área en nivel alto de restricciones, rebajó también la cifra de contagios, hasta dejar la incidencia en 166. En el caso de los dos ayuntamientos establecidos en el nivel medio, Betanzos y Carral, ambos volvieron a subir de manera ligera, quedando en 160 casos en el municipio betanceiro y en 169 en el carralés.





En cuanto a los centros educativos del área metropolitana, la mejor noticia es que la cifra se redujo por primera desde el 5 de mayo, así, ayer había 148 enfermas (-3). El colegio más afectado sigue siendo el Parga Pondal de Oleiros, que, sin embargo, redujo en una persona las contagiadas, para quedarse en 26 en total.





Mientras, continúa la vacunación, una campaña para la que hoy hay citados 7.040 residentes, después de los más de diez mil que recibieron la llamada ayer. En esta jornada se da la novedad de que hay citadas personas en dos espacios más, los hospitales Quirón y San Rafael, donde está previsto poner, respectivamente, 23 y 40 dosis de la inyección de Moderna. Además, en ExpoCoruña hay 5.694 citados para recibir el preparado de Pfizer, el mismo que los 449 del hospital de Cee. En centros de salud y de dependientes están preparadas 206 dosis de Pfizer y 58 de Janssen, mientras que en el hospital de Oza serán 90 de Pfizer y 480 de Moderna.





Homenaje en ExpoCoruña al personal de Enfermería encargado de poner las vacunas



Profesionales de Enfermería de toda España se congregaron ayer a las puertas de sus centros de trabajo para reivindicar su labor y homenajear a sus compañeras y otros sanitarios fallecidos a causa de la pandemia, contra la que recordaron que hay que seguir protegiéndose porque aún no ha acabado.





Así se hizo también en las instalaciones de ExpoCoruña, adaptadas durante la pandemia a varias funciones: hospital de campaña, circuito de cribados PCR y, ahora, vacunación masiva. Los profesionales de Enfermería recibieron el aplauso propio y del resto de sanitarios y de personas citadas ayer para ponerse una dosis del fármaco contra el covid-19.





Además, con motivo de esta jornada, el hospital Quirón quiso poner en valor la aportación fundamental de este colectivo en el sector de la salud. Por ello hará una exposición en el vestíbulo principal del centro de todos aquellos relatos del personal que han participado en el “I Certamen de Cuidados con Alma” que organiza el Grupo Hospitalario Quirónsalud.