El tenor vasco Xabier Anduaga, ganador del International Opera World en la categoría de Mejor Cantante Joven

El tenor vasco Xabier Anduaga, a sus 25 años, es el ganador del International Opera World, en la categoría de Mejor Cantante Joven en la que competía con nuevas promesas del canto como Teresa Iervolino, Roberta Mantegna o Adela Zaharia.







El galardonado de San Sebastián (1995) se encuentra ahora mismo ensayando, junto a Carlos Álvarez, en el Teatro Real la ópera 'Viva la mamma', cuyo estreno tendrá lugar el próximo 2 de junio.





Fruto de sus tempranos estudios musicales de canto y piano, Anduaga comienza a cantar como solista en el Orfeón Donostiarra con tan solo quince años para después continuar su formación en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, y empezar sus estudios de canto con la soprano Elena Barbé.





Completó su formación recibiendo clases magistrales de la mano de grandes intérpretes como Alberto Zedda, Ana Luisa Chova, Ernesto Palacio o Juan Diego Flórez. En 2016 fue seleccionado por el maestro Zedda para formar parte de la Accademia Rossiniana de Pésaro, donde hizo su debut operístico interpretando al Cavalier Belfiore de la ópera Il Viaggio a Reims.





A partir de ese momento comenzó su carrera internacional debutando los principales roles Rossinianos y Donizettianos, entre otros, en los teatros y festivales de mayor prestigio del mundo.





Caben destacar sus actuaciones en Teatro Colón de Buenos Aires, Regio di Torino, Filarmónico de Verona, Théâtre des Champs-Élysées, Mikhailovsky de San Petersburgo, Auditorio Nacional de Madrid, New Town Hall de Praga, Rossini Ópera Festival, Donizetti Ópera Festival, Palais Garnier Paris, Hamburgische Staatsoper, National Centre for the Performing Arts de Pekín, Müpa de Budapest, Regio di Parma, Opéra de Rouen, Principal de Palma, Palau de les Arts de Valencia, Ópera National de Paris o Musikverein de Viena.





Ganador del Primer premio y Premio Zarzuela de 'Operalia 2019', Xabier se ha convertido en uno de los tenores de referencia del mundo bel-cantista del momento. También, le otorgaron el premio mejor cantante revelación 2019 en Opera Awards.





Los International Opera Awards se crearon en 2012 por la revista británica 'Opera' y desde el principio fueron consideraron los Oscar del mundo de la ópera. Con ellos se quiere galardonar anualmente a los mejores en el mundo de la lírica (producciones, cantantes, directores, teatros, orquestas, etc), reconociendo así públicamente a sus protagonistas y apoyando la formación de nuevos talentos a través de becas financiadas con los beneficios obtenidos en la gala.