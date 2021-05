Rubén de la Barrera: “En condiciones normales era un partido para ganar”

El técnico del Deportivo admitió que el quipo pudo haberse llevado los tres puntos ante el Numancia, pero le condenó un fallo puntual en la jugada del gol soriano.





“Tuvimos el control del partido, era un partido que en condiciones normales lo tienes que ganar y en cambio lo pierdes. ¿Por qué? Se le conceden al Numancia ciertas ventajas tras su juego directo en momentos que nosotros estábamos equilibrados y en la acción del gol, que la tengo que ver”, indicó. Dice que nació de una “falta innecesaria” y estuvieron “poco acertados en la defensa de una jugada en concreto”.





Quería más

Sobre si era un alivio haber asegurado la Primera RFEF, el preparador recordó que esa no era su meta cuando llegó al Deportivo en enero, sino el ascenso.





“A mí no me refuerza porque yo venía a lo que venía, pero hubo que tener en cuenta muchas circunstancias para revertir ciertas cosas. No nos llegó. Aunque acumulamos muchos puntos en la parte final de la primera fase, te metes de lleno en la segunda, el objetivo era confirmar plaza en Pro, pero en la cabeza de los jugadores, sobre todo en los dos primeros partidos, no es sencillo cambiar el chip”, reconoció.





Además, criticó el formato que hará que hace a los sorianos caer dos categorías: “El sistema de competición es increíble, punto numero uno, y que un club como el Numancia que se caiga dos categorías es alucinante. Puedes estar en Primera a un gol de Champions y a uno de descender a Segunda b, es inconcebible”.





Sobre su futuro, aclaró que aún no podía confirmar su continuidad, aunque seguía siendo su prioridad el Depor: "No ha cambiado nada desde la rueda de prensa y digo lo que comenté el ultimo día, pero ahora mismo no puede dar una respuesta cerrada a la pregunta (de su continuidad)”. Necesitará un equipo “competitivo, que no sienta vértigo inicial por el objetivo y sepa competir en un entorno de necesidad y presión”.





“Sea cual sea la plantilla, independientemente del perfil de los jugadores, el objetivo va a ser el ascenso. Aquí estamos para ganar y conseguir un objetivo importante, y más en mi caso, que no soy de Belgrado sino de A Coruña y paseo por la calle. Tiene que ser un equipo preparado para afrontar retos importantes, con gente acorde al objetivo", pidió.