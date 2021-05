Despedida plácida

El Deportivo, con numerosos cambios en su once por las lesiones y el único aliciente de mantener el primer puesto del grupo —que le otorgaría una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey—, tras asegurarse la Primera RFEF la pasada semana, despide este mediodía en Los Pajaritos una temporada decepcionante y para olvidar que los blanquiazules arrancaron con los ojos puestos en el ascenso a Segunda División y que terminaron rezando para no sufrir un nuevo descenso y caer a la cuarta categoría del fútbol nacional.





El rival

El cuadro soriano necesita ganar y que el Racing de Ferrol no venza en Luanco





Que se acabe la campaña 2020-21 es lo mejor que le puede suceder a la escuadra blanquiazul y a todo el deportivismo. La afición ha vivido otro curso convulso, con dos entrenadores en el banquillo de Riazor (Fernando Vázquez y Rubén de la Barrera) y el enésimo cambio en la dirección del club, tras el adiós de Fernando Vidal y la toma de control absoluta de Abanca, colocando a Antonio Couceiro al frente de la entidad herculina.





El proyecto no dio la talla, los jugadores no alcanzaron el nivel esperado y la escuadra coruñesa ha tenido que conformarse con pelear por no caer a la Segunda RFEF en esta liguilla.





LO MEJOR

El Depor afronta el duelo de este mediodía con tranquilidad, tras asegurar la pasada semana su presencia en la Primera RFEF para el próximo curso.



El conjunto soriano, aunque no depende de sí mismo, confía en alcanzar aún la segunda plaza. Para eso, debe ganar hoy y que el Racing no venza.







El Depor aseguró una de las dos primeras plazas el pasado fin de semana, con la goleada en Riazor ante el UP Langreo (5-0), circunstancia que le permite presentarse hoy en Los Pajaritos con cierta tranquilidad.

Aun así, el técnico Rubén de la Barrera aseguró el viernes que “afrontamos el partido con responsabilidad, humildad y mucha ilusión en un gran escenario y ante un grandísimo equipo”.





El preparador coruñés introducirá numerosos cambios en el cierre de campaña. La mayoría de ellos, por las lesiones; aunque también puede optar por dar minutos a jugadores que han disfrutado de menor protagonismo, como el mediocampista Nacho González, quien no ha vuelto a ser titular desde la derrota con el Celta B en Riazor (1-2) el pasado 13 de diciembre, y desde entonces disputó 24 minutos contra el Zamora el 10 de enero; once ante el Salamanca UDS una semana después; y siete minutos el pasado domingo.





LO PEOR

La relajación por haber sellado ya su continuidad en la tercera categoría y las bajas pueden provocar que el cuadro coruñés juegue sin intensidad.



La ansiedad por sumar los tres puntos puede llevar a los pupilos de Álex Huerta a la precipitación. Los rojillos ya perdieron en Riazor frente al Depor.







Derik, Keko, el portero Lucho García y Miku están lesionados para este encuentro. Además, otros futbolistas como Gandoy, Claudio Beauvue y Mujaid han realizado trabajo específico durante la semana y se han caído de la convocatoria. En el caso del defensa central riojano, su ausencia en este último partido del curso se debe a que se espera que en las próximas horas el club anuncie su traspaso al KRC Genk belga. Una operación que permitirá al Depor ingresar cerca de dos millones de euros.





Las bajas han llevado a De la Barrera a convocar a los fabrilistas Adri Castro, Alberto e Iván Guerrero; además de los juveniles Yeremay y Jairo. De hecho, en el caso de Adri Castro, todo apunta a que formará en el once inicial, tras estrenar su cuenta goleadora con el primer equipo la pasada semana, ya que marcó el último de los cinco tantos que le endosó la escuadra herculina al Langreo.





El Numancia necesita sumar los tres puntos y que el Racing de Ferrol no pase del empate en su visita al Marino de Luanco, ya que los ferrolanos son segundos del grupo con 37 puntos, a dos del Depor, y los sorianos tienen 35, pero con el golaveraje particular a favor de los rojillos.





1 Posible relajación tras asegurar la primera RFEF

Hay dudas de si el cuadro coruñés saldrá enchufado a Los Pajaritos tras asegurarse una de las dos primeras plazas la pasada semana y después de una temporada muy tensa.





2 Muchos cambios en la escuadra blanquiazul

Las ausencias de futbolistas como Lucho García, Mujaid (se va traspasado al Genk), Miku o Keko presentarán un once blanquiazul de circunstancias, con muchas variaciones.





3 La necesidad de victoria del conjunto soriano

Mientras que el Depor afronta la última jornada con los deberes hechos, el Numancia necesita los tres puntos y que el Racing de Ferrol no gane en casa del Marino de Luanco.