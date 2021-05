De la Barrera: "Quiero lo mejor para el Depor y si es conmigo en el banquillo, mejor"

Rubén de la Barrera reconoció que espera seguir dirigiendo al Deportivo la próxima temporada, aunque de momento aún no se ha concretado su renovación.





"Hay una realidad y no me escondo. Soy del Depor y de Coruña y quiero mejor para el Depor y si puede ser conmigo en el banquillo mejor que mejor", aclaró. Aunque admitió que "alguna u otra posibilidad, puede haber también, mi voluntad es hacer lo que estoy hacendo, tratar la opción del Depor como la importante. Soy coruñés, soy del Depor, pero no me voy a disparar en los pies, me importan los cómos y las maneras de hacer las cosas", indicó, aunque el "el feeling es buenísimo" entre las partes.





Asimismo, aunque el Deportivo ya se ha clasificado para la Primera RFEF, aseguró que no irán de paseo a Soria. " La semana mantiene los criterios que tuvo cualquier otra, pero supone un alivio muy grande y dentro de eso afrontamos el partido con la ilusión de ir allí, a un escenario importante, ante un gran equipo", indicó el técnico, que avisó de que "si el Numancia quiere más que nosotros tendrá que ser más, si perdemos tendrá que ser superior a nosotros".