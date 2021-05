Todo un ángel de la guarda

El RC Deportivo cuenta en sus filas con un arquero capaz de marcar las diferencias, un muro de contención auténtico que hasta la fecha solo ha encajado tres dianas en diez partidos, o sea en 900 minutos.

Un promedio espectacular de un tanto en contra cada 300 minutos de juego —algo más de tres encuentros— lo ha convertido en indispensable para Rubén de la Barrera, que apostó por él después de la derrota cosechada en O Vao ante el Coruxo (2-0), una cita en la que no tuvo su día el canario Carlos Abad, que en la primera vuelta también exhibió hechuras de gran guardameta.





Un muro

Solo Racing, Langreo y Numancia pudieron batirle en diez jornadas





El de Barranquilla, de solo 23 años, está demostrando una seguridad impropia en su edad y hasta la fecha tan solo ha visto su marco perforado en tres ocasiones, frente al Racing de Ferrol (1-0), Langreo (1-0) y Numancia (2-1).





Con su buen hacer y paradas determinantes que han valido puntos vitales para la permanencia (ante el Pontevedra sacó un par de manos providenciales para salvaguardar el triunfo) se ha hecho un nombre manteniendo la puerta a cero frente a Guijuelo, Pontevedra, Celta B, Zamora, Marino de Luanco (tanto en Riazor como en Miramar) y Langreo.





Estableciendo una comparativa con el resto de metas titulares de los equipos pertenecientes al grupo D (en el que ha quedado encuadrado el Deportivo en la lucha por una plaza en la ‘Pro’) no existe otro portero con unos guarismos similares.





Futuro

Con contrato en vigor hasta 2023, se encuentra muy a gusto en A Coruña





No en vano, Ximo, del Numancia, recibe un gol por cada 103 minutos de juego; el compostelanista Pato Guillén, cada 90, mientras que el racinguista Diego Rivas, cada 86 minutos de juego efectivo.

Con contrato en vigor hasta junio de 2023, el RC Deportivo debería valorar sus números y progresión en el fútbol de élite para comenzar a asentar el nuevo proyecto de futuro, en un serio intento por regresar al fútbol profesional cuanto antes.





Agradecido a Riazor

El pasado domingo, frente al Langreo en Riazor, el futbolista colombiano pudo disfrutar de un triunfo plácido (5-0) ante el respaldo incondicionales de 5.000 seguidores blanquiazules (la mejor entrada de una temporada marcada por la pandemia).





Los cuatro luchan por el ‘Aamora’

Supera con mucho los registros de estrellas como Oblak, Courtois, Bono o Ter Stegen

Salvando las distancias, toda vez que entre ellos median dos categorías y tener que enfrentarse a delanteros de distinto calibre, Lucho García puede presumir de haber certificado hasta el día de hoy unas estadísticas muy superiores a las de los cuatro arqueros que se disputan el trofeo ‘Zamora’ en Primera División.

El esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak ha recibido 22 goles en 3.060 minutos, con una media de un tanto cada 139 minutos disputados.

El madridista Thibaut Courtois ha tenido que recoger el cuero de las mallas cada 127 minutos (24 goles en 3.060 minutos jugados), mientras que el sevillista Bono, cada 124, y el barcelonista Marc André Ter Stegen cada 93.

Frente al Numancia el próximo domingo Lucho García tendrá complicado engordar sus excelentes prestaciones bajo los palos de un Deportivo mucho menos motivado a priori que los anfitriones de Los Pajaritos, que agotarán sus opciones de colarse en la Primera RFEF. El técnico Rubén de la Barrera deberá decidir entre Carlos Abad, Pablo Brea o el propio Lucho para defender la portería blanquiazul en la despedida de curso.





A la conclusión de la contienda, Lucho García subrayó en su cuenta personal de twitter que “lo vivido el domingo fue sin duda de los partidos que más he disfrutado en mi corta carrera, no solo por lo que significaba para mí, sino porque por fin pudimos disfrutar con nuestra gente. No puedo estar más agradecido con la vida por el sitio en donde estoy y por todo el apoyo”.