El BNG solicita al Estado la cesión de La Terraza de Sada para uso público

El BNG solicitará al Gobierno del Estado la cesión de La Terraza de Sada para uso público, según adelantaron los nacionalistas, que indicaron que la Dirección General de la Costa y el Mar “acaba de ditar resolución denegando a prórroga da concesión administrativa sobre o dominio público marítimo en que se asenta a construción e, en consecuencia, agora esta reverterá en favor do Estado”.





Además, instan a acometer las obras necesarias de restauración y conservación del inmueble, uno de los emblemas de Sada. “Debe garantir a súa conservación e asegurar que se destine a un uso público en beneficio dos veciños e veciñas”, apuntan desde el BNG.





Esta construcción, de madera, se emplazó en los Jardines de Méndez Núnez en 1912 y, unos años después, en 1920, un sadense la adquirió para trasladarla a su municipio, donde se sitúa en “terreos de dominio público marítimo-terrestre cedidos en concesión administrativa”, para la “venda de refrescos e licores na Praia de Sada”, si bien, con la expansión y desarrollo urbanístico, “a día de hoxe A Terraza sitúase en pleno paseo marítimo” de Sada.





En 2017, los herederos del concesionario originario solicitaron prórroga de la concesión administrativa, denegada este 2021.





Motivos

En su resolución, la Dirección General de la Costa y el Mar, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, argumenta que, existe un plazo máximo de duración de las concesiones –incluidas las prórrogas– de setenta y cinco años, y que no puede superarse, con lo que no es posible en este caso, proponiendo –no obstante– que dado el valor de las instalaciones declaradas BIC, “que se manteña infraestrutura, aínda que non se poida prorrogar a concesión (...) así, ese ben pasaría a ser propiedade do Estado”. El diputado Néstor Rego consideró, en este sentido, que “a restauración e conservación, agora mesmo, sería obriga no Goberno e debe acometelas canto antes para evitar un maior deterioro da edificación”, una de las más destacadas del modernismo en Galicia.





En cualquier caso, el representante nacionalista señala que, al mismo tiempo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “debe iniciar conversas co Concello de Sada para negociar a súa posterior cesión e establecer un convenio que asegure uns usos públicos compatíbeis cun adecuado mantemento” de La Terraza.