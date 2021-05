Betanzos apuntala de urgencia parte del muro del Homenaje a la Argentina de El Pasatiempo

Betanzos acomete, con carácter urgente, el apuntalamiento del Homenaje a la Argentina. Una intervención que cuenta con la correspondiente autorización de la Dirección Xeral de Patromonio Cultural y que se completará con otras actuaciones, tanto en los niveles superiores como en los elementos exteriores del BIC, como la Fuente de las Cuatro Estaciones. Unas y otras se unirán a las que se incluirán en las obras a punto de licitarse, que se centrarán en el, Estanque de El Retiro.





En cuanto al Homenaje a la Argentina, el Ayuntamiento de Betanzos explicó que “dende hai tempo véñense observando algunhas anomalías nun tramo do muro” con “humidade nun treito de uns cinco metros que se aprecia directamente pola cor mais escura deste tramo en comparación co resto”, así como “un certo abombamento e o descendemento dalgúns centímetros da cornixa do tramo”.





Estas anomalías conciden con uno de los túneles que pasan por el subsuelo, a unos tres metros de profundidad, en dirección vertical al muro, y que conducen abundante agua en los meses más lluviosos, y con una “canaleta de recollida de augas superficiais colocada recentemente na terceira terraza” del Parque de El Pasatiempo.





Este agua en movimiento puede ser la causante del deterioro del muro y que “afecta a su capacidad de resistencia”, y lo que se propone “é o apuntalamento de oito metros do muro cun sistema deseñado ‘ad hoc’, para que non afecte a elementos do parque” como medida de prevención, pero también como primer paso antes de la reparación definitiva, previa a la restauración de la superficie de bajorrelieves policromados, indica el Gobierno de Betanzos.