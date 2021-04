La categoría del Depor no condiciona el futuro del técnico

Esta semana, el presidente, Antonio Couceiro, dijo que le consta que hay jugadores que no quieren seguir. ¿Maneja el técnico ese dato?



"No tengo información. Eso, de entrada. Lo segundo es que cuando sales al campo todo el mundo se juega su prestigio y te lleva a dar lo mejor de ti mismo sea para lo que sea, para seguir estando o para otras opciones", precisó De la Barrera en su comparecencia ante los medios de comunicación.





En el encuentro de Couceiro con los periodistas, puso como espejo el trabajo de cantera del Athletic Club. El míster blanquiazul advirtió de la necesidad de ser proactivo.





"Procedo de sitios en donde el fútbol formativo, las categorías inferiores, han sido importantes. Creo que el foco, la mirada, se produce de abajo arriba, ver cómo se proyecta un chico en el fútbol profesional. Ese proceso puede confundir a los jugadores. Muchos se quedaron por el camino. Yo pongo el foco de arriba a abajo. Ver qué demanda el fútbol profesional y de ahí buscar, estimular, trabajar y funcionar bien. Dar mucha importancia al centro de formación y hacerlo bien sin esperar a que ocurran cosas. Si tú propones, pueden surgir cosas. Si eso no sucede, va a ser complicado. A mí no me gusta generar falsas expectativas en la gente", matizó.





Sobre su continuidad, señaló que "no hay novedad" por ahora. "Os devuelvo la pregunta, si el equipo está clasificado para la Pro habrá gente que diga que opte por la continuidad, y si el equipo no está en la Pro dirían qué hace el club renovando esa persona. Yo estoy centrado en ayudar al equipo a lograr ese billete", expuso.





A él sí que no le condicionaría la categoría en la que esté el Deportivo. Aun en Segunda Federación estaría dispuesto a seguir porque este es su club.





"Sería muy presuntuoso por mi parte (decir que no seguiría). Cuando me comprometo, lo hago porque es el club con el que siempre soñé, con el que me identifico. Me ha tocado venir en unas circunstancias que no fueron las mejores, pero tenía claro que en Champions no iban a llamar a Rubén. Ha sucedido en este momento y sabía que si algún día me tocaba sería en unas circunstancias parecidas. Para mí, el Depor es mucho más que una categoría o otra. A todos nos gustaría que fuera importante en el fútbol profesional, pero en Primera, Segunda, Tercera o decimosexta, no me condiciona porque el Depor representa en mí algo totalmente diferente a lo que podría representar otro club", razonó.