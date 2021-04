De la Barrera: "Mejores condicionantes es imposible encontrar"

El técnico del Deportivo consideró que no hay mejores condicionantes para afrontar un partido que los que rodean al choque de este domingo con el Langreo, el último del curso en el Estadio Abanca-Riazor. Rubén de la Barrera advirtió de la importancia del factor público y de la motivación que supone el encuentro. Puede ser decisivo si el sábado puntúa el Racing de Ferrol ante el Numancia, pero, en todo caso, el míster dijo que el equipo está preparado para jugársela en Los Pajaritos la próxima semana.





"Jugamos en casa, el incremento de espectadores va a ser fundamental y con el reto que tenemos delante, mejores condicionantes es imposible encontrar", apeló.

Enfrente, un rival que no se juega nada, pero... "Me espero un eequipo, el Langreo, como todo a lo que nos hemos enfrentado. Para ellos supone un reto, una ilusión trementa poder enfrentarse al Depor y en un escenario como Riazor y de poco vale que no se juegue o sí se juegue algo. Los que nos jugamos somos nosotros y eso se tiene que trasladar al terreno de juego desde el primer momento. El factor público va a ser importante, el hecho que de se amplíe de 1.000 a 5.000. Van a estar con nosotros, a empujar, arropar. Cuando Riazor está, es un factor a tener muy en cuenta", declaró.





Añadió que "siempre es buebno que haya gente en el campo porque el fútbol es eso", pasión. "Sea la categoría que sea nos imaginamos los partidos con ruido. La pasión, la afición del Deportivo la ha demostrado tanto en épocas más encantadoras como de más desencanto. Nos va a ayudar", explicó el entrenador coruñés, para el que Riazor, con 5.000 gargantas le "va a parecer la 'bombonera'".





De la Barrera indicó que en sensaciones es un partido "un poco similar" al que enfrentó al Depor con el Zamora en la última jornada de la primera fase porque esta semana el pase no está en su mano. Depende de otro resultado. "Tenemos que ganar y si el resultado del Racing-Numancia acompaña, mejor que mejor", precisó.





Del Langreo indicó que "es un equipo valiente, que intenta jugar, que intenta proponer".





"No me espero un equipo diferente en cuanto a planteamiento y medios para lograr un resultado positivo. Un equipo atrevido, que intentará tener la pelota un porectentaje de tiempo importante y nosotros tenemos que hacer lo contrario, tener la pelota para hacer daño, desequilibrar y hacer ocasiones de gol. Estoy convendido de que el diomingo el equipo va a hacer un gran partido", auguró.





Esta semana algunos jugadores dijeron que no tenían previsto ver el partido de A Malata. De la Barrera sí lo hará. "Como entrenador lo voy a ver porque me gusta el fútbol. Veré este partido porque me interesa y otros porque me ayuda y por trabajo", señaló. En todo caso, ante las críticas a esos jugadores por no tener en mente ver el encuentro del Racing, comentó que "las generaciones han cambiado" y "antes los futbolistas se papaban la Preferente de Liechtenstein y ahora no es así", pero eso no debe dar lugar a polémicas. "Tenemos la piel muy fina", apuntó el míster, que dejó claro que lo que sus jugadores tienen que hacer es "estar enchufadísimos" ante el Langreo. No obstante, precisó que "la gente" del equipo "va a ver" el partido porque "el resultado puede ayudar".





También aseguró que el resultado del Racing-Numancia no va a cambiar el enfoque del partido con el Langreo. "En este caso no hay otra condición, otra opción, que no sea la de ganar, para confirmar la clasificación o para ir a Soria en el estado de menor urgencia posible".





El míster prefirió no hacer "cábalas" porque "está archidemostrado que cuando haces quinielas y hablas de cosas raras y no en el terreno de juego", sale mal. "Tenemos que hacer las cosas bien en el campo. Defender bien para atacar mejor. No hay más", opinó.





"Hay que ser mejores que ellos desde el primer momento al último, ir de verdad, no poner excusas.

Que iríamos a Soria a disputarnos el pase, ¿y?, ¿hay algún problema por eso? No. El equipo tiene que estar preparado para todo, para este fin de semana o el próximo", sostuvo.





Si se la juega en la última jornada, el golaveraje con el Racing de Ferrol podría ser decisivo. El particular está empatado y pasarían a depender del general, ahora a favor de los ferrolanos, pero por poco.





"El partido ante el Langreo hay que competirlo bien y ganarlo. Si hacemos las cosas bien y eso nos permite crear muchas ocasiones de gol, es determinante. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para que el gol esté cerca. Independientemente de que lo hagamos más pronto o más tarde, hay que mostrar intensidad desde el primer al último momento sabiendo lo que dura el partido. Sería importante la victoria y con el mayor número de goles, pero no vamos a ser presuntuosos. Hay que insistir y persistir", manifestó.





En ese partido no estará Keko Gontán por lesión. "Lo que sucede es lo que es, y lo que hago es lo que soy. Soy entrenador del Depor, intento sacar máximo rendimiento de la plantilla y todo el mundo está concienciado de la oportunidad que supone este fin de semana. En Riazor estamos con resultados positivos. Soy optimista y el que juegue ahí lo va a hacer bien", declaró.





Lara arrastra molestia por un golpe, pero, "a priori", según explicó el técnico, "va a estar disponible".