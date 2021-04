Lucho: “Si toca hacerlo en Soria, ningún miedo”

El Deportivo afronta los dos últimos partidos de la temporada con el aval de que, cuando estuvo contra las cuerdas, ganó. No le sirvió para mucho, eso sí, porque en la primera fase se quedó a un punto de la lucha por el ascenso, aunque al menos en esa parte de la campaña evitó males mayores: un descenso seguro a Segunda RFEF y la posibilidad de bajar otro peldaño en la siguiente etapa.





Uno de los deportivistas, el portero Lucho García, recuerda esos encuentros a cara de perro que le tocó vivir al Deportivo y que el equipo fue capaz de superar con nota. Ante el Langreo, el domingo, será otra cita de ese estilo y con un añadido, la afición: 5.000 gargantas en Riazor. ‘Doce’ jugadores para contrarrestar a un rival como el asturiano, que les derrotó en su campo.





Racing-Numancia

Prefiero ver el final porque me da impotencia cuando algo no depende de mí







“No creo que sea una semana diferente, en el sentido de que llevamos semanas jugándonos mucho y con presión. Es verdad que esta es muy importante, como las anteriores, y con un toque especial porque podemos certificar lo que venimos luchando estas semanas. y toca estar muy concentrado y esos nervios que rodean al partido aprovecharlos nosotros para salir con todo”, razonó.





Las cuentas pueden dar ante el Langreo. Hay que ganar el domingo y esperar un resultado positivo del Racing de Ferrol mañana en A Malata ante el Numancia. “Ojalá sea este fin de semana, tengo fe, pero hay que estar preparado sea aquí o ante el Numancia. Lo principal es centrarnos en este fin de semana”, advirtió.

El arquero consideró que el equipo está “preparado” incluso para jugársela el siguiente fin de semana en Los Pajaritos de Soria. “En los momentos con más tensión, los partidos que hemos tenido que ganar sí o sí han sido los que mejor se nos han dado, bajo esa presión. No tenemos miedo. Si toca hacerlo en Soria, a por ello y sin ningún miedo”, manifestó.





El guardameta precisó que en el vestuario “no se ha concretado nada” sobre si seguirán en grupo el partido de ferrolanos y sorianos. “No se ha hablado de eso. Estamos más pendientes de preparar el partido del domingo, de estar bien mentalmente, físicamente. Pienso que varios compañeros lo verán en directo; yo prefiero ver el final porque me da impotencia cuando no depende de mí. No sé lo que harán otros compañeros. Si quedarán o no. Yo no lo voy a ver”, reconoció.





LA AFICIÓN

“Es fundamental tener a 5.000 en la grada”

En Riazor estarán arropados. No por 30.000, pero sí por 5.000. “A nivel personal es algo que he estado anhelando todo el año. Al principio, no estaba jugando y anhelaba este momento con bastantes aficionados animando y ahora que estoy jugando, un orgullo que puedan alentarnos. Pienso que es fundamental”, dijo.

El arquero de origen colombiano, pero criado en España desde los dos años, comentó que no tiene previsto seguir el partido entre Racing y Numancia. Solo el marcador final. “No me gusta estar pendiente de los demás, sino de nuestro trabajo. Se juega antes y obviamente el resultado lo tendré que ver. Pero lo principal es lo nuestro, porque, si nosotros no hacemos los deberes, da igual lo que hagan los demás”, comentó.





Al portero se le recordó el partido de la primera vuelta de esta segunda fase con el Langreo, donde el Depor tuvo dos opciones de adelantarse, no las materializó y sí lo hizo su rival. “El Langreo a lo que salió a jugar lo hizo bien. Nosotros veníamos de un juego fluido y en ese partido por el césped artificial y la presión de ellos nos dificultaba las cosas, pero no creo que fuera por un tema de intensidad por nuestra parte. Pudo ser para cualquiera de los dos por las ocasiones. Creo que será diferente”, auguró.