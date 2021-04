Mascarilla todo el tiempo para no volverse loco

Los señores que vigilan el virus en Europa, es decir, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, están pensando en empezar a relajar el uso de las mascarillas y vista la propuesta, casi mejor que nos quedemos como estamos; por no volvernos locos, más que nada. Con buen criterio, consideran que entre vacunados pueden estar sin cubrirse la cara y sin mantener la distancia de seguridad. Pero no si están en la calle o en un espacio público. Y tampoco si al grupo se une una persona sin vacunar. Sin vacunar y adulta a partir de mediana edad, porque si es joven no hace falta que saquen la mascarilla del bolsillo. A no ser que sea joven pero de riesgo, que entonces sí hay que taparse y alejarse. Va a haber que salir de casa con una chuleta.