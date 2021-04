Borges: “Quería gritarlo porque me nació así”

Celso Borges, autor del primero de los dos goles que el Deportivo le marcó ayer al Numancia en Riazor, aseguró que la pasional manera que tuvo de celebrar su tanto fue “por pura emoción” y descartó que se debiera a algún tipo de “revancha” por las numerosas críticas que ha recibido durante toda la temporada por su bajo rendimiento en la mayoría de los encuentros.





“Era pura emoción, cuando esas cosas pasan, uno está ahí y no tiene tiempo para pensar. Quería gritarlo porque me nacía así, pero no era ningún tipo de revancha ni nada”, confesó el mediocampista blanquiazul en la rueda de prensa que ofreció tras el partido.





El internacional costarricense elogió a Lara, quien le puso un gran centro para que él cabeceara el esférico al fondo de la portería que defendía el conjunto soriano.





Estaba contento por haberlo anotado, aunque medio gol fue también de Lara, que me la puso ahí con la mano”, bromeó el veterano jugador.





Además de por la efusividad de su celebración, llamó la atención que Borges se dirigiera al banquillo del Deportivo para dedicarle el tanto al preparador físico, Julio Hernando.





“Julio cumplía 50 años, entonces es la manera de hacerlo saber. La victoria es un regalo del grupo más que nada porque para nosotros esto es muy importante y hemos tenido una buena dinámica con él y con el cuerpo técnico, entonces me parecía importante”, relató el mediocampista.





El ‘tico’ también admitió que el triunfo de ayer supuso una especie de alivio para los blanquiazules en una campaña que no está siendo nada buena y que se complicó, al quedarse fuera de los tres primeros puestos del grupo en la primera fase de la competición de Segunda B.





El costarricense estrenó su casillero realizador esta temporada

"Siempre me han gustado mucho las áreas"

El internacional costarricense tuvo que esperar a su decimoséptimo partido de la liga 2020-21 para estrenar su cuenta anotadora.

“Es una de las cosas que puedo ir agregando a mi juego y siempre me han gustado mucho las áreas porque también hay que llegar a defender e intento hacerlo lo mejor posible. Unas veces estoy más acertado que otras, pero me gusta mucho hacer goles y más cuando ayudan al equipo a conseguir su objetivo”, apuntó Borges, quien no marcaba con la camiseta blanquiazul en el campeonato liguero desde el 30 de octubre de 2017, en su anterior etapa con el Depor. En aquel momento, el Depor estaba en Primera División y el mediocampista hizo un doblete en el 1-3 del Depor en el estadio de Gran Canaria, ante la UD Las Palmas.

El veterano jugador dijo que ya tienen que empezar a pensar en el próximo compromiso, ante el Langreo, un duelo en el que cree que no pueden fallar.

“Tenemos una oportunidad para poder ya dejar las cosas listas. Sabemos que es muy importante, los partidos hay que jugarlos y respetamos a todos los equipos y hay que ir ahí a pelear con el mismo ímpetu que hoy y en partidos anteriores”, sentenció el mediocampista del equipo herculino.





“Es verdad que es una temporada en la que nuestro objetivo principal no se ha cumplido, pero no hemos dejado de luchar y aquí estamos, aunque todavía faltan cosas”, indicó.





Borges admitió que el grupo lo ha pasado mal con los pobres resultados obtenidos y el hecho de que los blanquiazules se hayan quedado fuera de la pelea por el ascenso a Segunda División y tengan que conformarse con luchar por mantenerse en el tercer escalón del fútbol nacional en los tres encuentros que les restan por disputar.





“Es un desahogo para nosotros también ver cómo se van encaminando la cosas, que van mucho mejor. Es verdad que todavía no se ha acabado y ahora hay que asimilar la victoria, dormir bien y ya mañana viene una nueva oportunidad para seguir este camino, pero el equipo ha jugado bien y ha ganado”, analizó.





En ese sentido, profundizó, según su punto de vista, en la mejoría del juego de la escuadra blanquiazul, ya que considera que ayer sí ofrecieron un buen encuentro ante el conjunto numantino.





“Es un partido importante para sumar, el equipo estuvo bastante bien también, nadie dijo que iba a ser fácil, pero ahí sigue”, indicó.





El veterano futbolista no pudo ocultar su alegría en la rueda de prensa, ya que en la presente campaña sus números no han sido nada buenos. De hecho, Borges recuperó ayer la titularidad desde la decimoquinta jornada.