Alvedro Vuela Más Alto pide que se recuperen frecuencias a Londres ante la “alta demanda”

La plataforma Alvedro Vuela Más Alto asegura que la demanda del vuelo a Londres es “muy alta” y solicita que, de cara al verano, se recuperen algunas frecuencias. “No pedimos vuelos diarios, pero sí dos, tres o cuatro frecuencias semanales”, afirman fuentes de la entidad de apoyo a Alvedro.





Si esto ocurriese, sostienen, “se testaría la demanda y no dejarían que la ruta quede en el olvido, ya que si no hay una solución, la gente buscará otras alternativas y luego costará mucho más arrancar con unos datos positivos de ocupación en la ruta”. Esta postura de la plataforma sigue la línea de lo acontecido ayer en la red social Twitter, cuando decenas de usuarios del aeropuerto coruñés recriminaron al concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, unas declaraciones hechas en el pleno del pasado jueves sobre la ruta a la capital británica tras una pregunta de la concejala del PP Nazareth Cendán.





En su cuenta de Twitter, Borregó negó haber dicho que el vuelo carezca de demanda, sino que “la pandemia, restricciones, confinamientos, cuarentenas, sanciones, fronteras y soberanías, específicamente en el Reino Unido, además de la caída generalizada de las operaciones aéreas en el mundo, provocan que no pueda haber demanda para que una aerolínea pueda organizar y gestionar una ruta”, explicó.









Coincido totalmente y es prioritario recuperar el enlace A Coruña Heathrow cuanto antes, con la mejor operativa y frecuencias, además de otros destinos que fortalezcan Alvedro desde las posibilidades del Ayto. — Juan I. Borrego Vázquez (@JiBorrego) April 10, 2021













Además, el concejal añadió que “cualquier compañía que pudiese operar sin tales limitaciones no dejaría una ruta con máxima ocupación y éxito, rentable y subvencionada además a través de un contrato de promoción turística como en este caso. Lo demás es demagogia. Todos los informes técnicos especializados concluyen lo mismo y siendo esa la realidad internacional no veo cómo no puede explicarse así”, concluyó en respuesta a los usuarios molestos.





Esta crispación llenó de interacciones la red social de la entidad Alvedro Vuela Más Alto, que comparte muchas de las palabras que se reflejaban en los comentarios. “La gente salió a reacciones de forma masiva porque hay muchos gallegos viviendo en Londres que usaban ese vuelo con bastante asiduidad”, afirman.





Las reacciones

El sentir de las redes sociales, según fuentes de la plataforma, es que “muchos echan de menos las excursiones de fin de semana, que ahora son imposibles de realizar. También hay muchos trabajadores en Irlanda que si no tienen esa ruta ven su vida mucho más complicada”, concluyen.





Los mensajes de la gente también llegaron a la alcaldesa, Inés Rey, a quien, entre otras cosas, se le preguntó si estaban “tomando el pelo” a los usuarios, al tratarse de “un vuelo diario con más de un 80% de ocupación”.