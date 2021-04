El uruguayo Nacho González, sin minutos pero con elogios

El centrocampista uruguayo del Deportivo Nacho González solo ha disputado doce minutos desde la llegada al banquillo de su actual entrenador, Rubén de la Barrera, no ha pisado el césped desde el 17 de enero, hace casi tres meses, pero el técnico le ha ensalzado por su actitud en los entrenamientos.





"A mí, lo de lo Nacho y su día a día lo que me produce es admiración. No es cuestión de que entrena un día sí y un día no o que una semana está enchufado y otra no tanto. Que una persona llegue todos los días con una sonrisa, predisposición absoluta, entrene como lo hace y apriete a los compañeros para que el nivel vaya en aumento solo me hace sentir admiración", dijo.





El técnico se refirió a la situación de Nacho González en una rueda de prensa telemática en la Ciudad Deportiva de Abegondo. El futbolista había participado en todos los encuentros (nueve) con su anterior entrenador, Fernando Vázquez, seis de ellos como titular.





"Ojalá puedan aparecer momentos para que jugadores como Nacho tengan presencia en el césped. No es como premio, porque es un jugador que tiene nivel, pero ahora mismo estamos asentando cosas y no es cuestión de volvernos locos con el once", consideró.





De la Barrera se mostró "convencidísimo" de que, si el centrocampista que llegó al Deportivo el pasado verano, "tiene que participar el domingo" en Segunda B ante el Langreo, "va a aportar un nivel óptimo seguro".