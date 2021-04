La pelea por la Primera RFEF es cosa de tres

La primera jornada de la segunda fase de la liga ha dejado la pelea por las dos plazas que dan acceso a la Primera RFEF en manos del Deportivo, el Racing de Ferrol y el Numancia, los tres principales aspirantes del grupo 1-D.





Ya eran los máximos favoritos antes de que se pusiera en marcha la segunda fase de la competición, pero los resultados del pasado fin de semana confirmaron las expectativas, ya que los conjuntos sacaron adelante sus enfrentamientos, eso sí, con más problemas de los que se podían esperar.





Colchón blanquiazul

La escuadra deportivista afronta las cinco jornadas que restan por disputarse con cierta tranquilidad, puesto que cuenta con un colchón de cuatro puntos sobre el tercer clasificado, el Numancia.





El conjunto blanquiazul se impuso al Marino de Luanco en Riazor (1-0) —eso sí, con un juego bastante pobre y mucho sufrimiento en el tramo final del encuentro— y mantiene el liderato del grupo con 32 puntos, por delante del Racing.





La escuadra ferrolana tampoco falló contra la UP Langreo (1-0). El conjunto que dirige Cristóbal Parralo se mostró muy superior durante los primeros 45 minutos, pero no fue capaz de plasmarlo en el marcador y no consiguió adelantarse en el partido hasta que David Rodríguez marcó al cuarto de hora de la segunda parte, que estuvo mucho más igualada.





La victoria permite al equipo verde mantener la segunda plaza, que le aseguraría continuar en la nueva Segunda B (la Primera RFEF), ya que se encuentra a dos puntos del Depor y aventaja también en dos puntos a su inmediato perseguidor, el Numancia, que también se alzó con el triunfo ante el Compostela (1-2).





El duelo del sábado entre santiagueses y sorianos era, a priori, el más complicado de pronosticar, ya que se enfrentaban un Compos que, pese a ser un recién ascendido, ha completado una gran temporada y destaca tanto por su fútbol combinativo como por lo bien trabajado que está el equipo, y un Numancia que, aunque no ha cumplido con las expectativas y se ha quedado fuera de la pelea por el ascenso, es uno de los grandes conjuntos de la Segunda B.





La victoria en el Vero Boquete de San Lázaro permite a los numantinos abrir un hueco de tres puntos con el Compostela y el Langreo y mantenerse cerca del Racing de Ferrol.





Numancia-Racing

El domingo al mediodía está programado un duelo clave para la pelea por la Primera RFEF, ya que se enfrentan los dos perseguidores inmediatos del conjunto coruñés.





El Racing de Ferrol visita al Numancia en Los Pajaritos, donde los locales están obligados a sumar un triunfo para no dejar escapar la segunda plaza, mientras que el equipo de Cristóbal Parralo necesita al menos un empate, pero es consciente que si no gana, pueden acercársele los conjuntos que tiene por debajo en la clasificación.





Para el Deportivo, en principio, lo mejor sería o el empate, ya que, de ganar al Langreo, le permitiría abrir un hueco de dos puntos tanto sobre el Racing como sobre el Numancia; o que gane el cuadro ferrolano, ya que, de esta forma, el equipo soriano se quedaría muy descolgado y la tercera plaza ya estaría a siete puntos.