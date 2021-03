De la Barrera: "No voy a estar con el pinganillo escuchando lo que pase en O Vao o ante Unionistas"

Rubén de la Barrera reconoció en la rueda de prensa telemática previa al choque ante el Zamora este domingo en el Abanca Riazor que no va a estar pendiente de los partidos de Racing y Coruxo, que pueden ser la llave para que los blanquiazules terminen entre los tres primeros, siempre y cuando los herculinos sumen de tres.





"La quiniela que pienso es que el Deportivo Zamora tiene que ser un 1 sí o sí, no pienso en ninguna otra. No voy a estar con el pinganillo escuchando lo que pasa en O Vao o en el campo de Unionistas, esto te lo garantizo", declaró el técnico.





Para él, sería un error centrarse en otra cosa que no sea lo que ocurra en el Abanca Riazor. "Depor-Zamora, no hay más historias. Solo faltaría, estar otra vez pendiente de algo que tú no controlas. Ojalá que en el Coruxo-Celta B se produzca un resultado que nos beneficie, pero el que nos va a beneficiar todas a todas es el Deportivo- Zamora. Ojalá si tú sumases y ganases te garantizases los tres primeros. Pero, como no es así, el objetivo es sumar de tres y acumular para la siguiente (fase), tanto a un lado como a otro, la victoria nos va a venir muy bien, pero todo pasa por hacer nuestro trabajo", aclaró.