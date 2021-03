Borja Galán: "Nos sentimos capaces de todo"

Borja Galán reconoce que en el seno del Deportivo la plantilla está en un buen momento, tras dos victorias seguidas, y tener opciones, aunque sea dependiendo de otros equipos, de colarse entre los tres primeros.





"Cuando veníamos de verlo tan lejos, ahora mismo lo ves todo con mucho optimismo. Si fuese al revés te diría "la que hemos liado, a ver si se da", pero cuando vienes de una racha tan mala, de estar tan metidos en el barro... Hemos conseguido sacar los partidos cuando era todo desesperación y vernos con opciones te llena de optimismo. Nos sentimos capaces de todo, tenemos que ganar", avisó y reconoció que el fútbol le "debe una" al Deportivo.





Sobre si sería o no un fracaso terminar fuera de ese grupo de privilegio apeló, sobre todo a ganar, para tener el mayor número de puntos posible. "Si me haces esta pregunta en octubre te digo que sí (que es un fracaso). Si ganando los tres partidos no nos metemos, podemos limpiar la imagen y afrontaríamos la segunda fase con más optimismo. Si nos hemos metido genial y si no, hemos ganado y tenemos más puntos en la siguiente fase", reconoció.