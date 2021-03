Los hosteleros de La Marina no reciben reservas para cenas pese a la ampliación de horarios

Los establecimientos de hostelería ya pueden abrir hasta las 21.00 horas. Una medida muy esperada que ha sido celebrada por parte del sector, aunque las opiniones no son todas iguales al no satisfacer las necesidades concretas de cada local. Es el caso de los restaurantes, tal y como asegura Ángeles Gantes, la vicepresidenta de la Asociación de Hosteleros de La Marina y dueña del restaurante La Petite Bretagne, que dice que se trata de una decisión que, más que beneficiar, les perjudica.





“Al ampliar el horario tenemos que reforzar las terrazas e invertir más. La gente acude a tomar unas cañas pero pueden estar horas, por lo que realmente no hay movimiento. Para cenas, no estamos teniendo ni una sola reserva”, asegura. Esta opinión es compartida por todos los restaurantes de la zona, que, si bien hoy tendrán aforos completos para las comidas con motivo del Día del Padre, “para cenar nadie reserva, porque en España no hay cenas a las 20.00 horas”, considera la propietaria de La Petite Bretagne.





Otro de los inconvenientes es la limitación de aforo en interiores. Si en el exterior se pueden juntar hasta seis personas en una mesa, no ocurre lo mismo dentro de los locales, donde el límite son cuatro personas. “Vienen familias a comer o piden reservas pero entre padres, abuelos, hijos y nietos, no caben todos en una misma mesa, y no podemos reservar tres mesas para una misma familia”, comenta la hostelera. Por ello, demanda diálogo a la Xunta: “Que hable con nosotros, porque la diferencia de poder abrir hasta las 22.00 horas, por ejemplo, para servir cenas sería muy importante para todos nosotros”.





La vicepresidenta de la asociación adelanta que, “si viene el frío y la actividad queda limitada solo a tres mesas en la terraza, donde está la calefacción, nos planteamos incluso volver al ERTE”.





La decisión del comité

Tras la reunión del pasado martes del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta durante la pandemia, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, detallaba este miércoles alguna de las novedades de este nuevo proceso de desescalada, cuya principal decisión es que los establecimientos hosteleros mantendrán sus aforos como hasta ahora, pero podrán abrir durante más tiempo, en concreto, hasta las 21.00 horas.





El líder del Ejecutivo autonómico repasaba el plan de restricciones, que entra en vigor hoy y que se evaluará de nuevo el 29 o el 30 de marzo, que vuelve a distinguir entre cuatro niveles, quedando A Coruña, junto a Bergondo y Culleredo, encuadrados en el nivel medio. Por lo tanto, la hostelería podrá abrir el interior con el 30% del aforo y las terrazas con el 50% hasta las 21.00 horas.