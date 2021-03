Rubén de la Barrera: "Hay que ir allí y ganar"

El entrenador deportivista Rubén de la Barrera dijo, tras el penúltimo entrenamiento semanal, que su equipo necesita imperiosamente la victoria mañana ante el Celta B en el estadio de Barreiro.





“Hay que ir allí y ganar; jugar contra el Celta B es una realidad que hay que asumir porque a nadie le gusta afrontarla pero debemos asumirla y ganar el partido. Debemos ir con humildad y a ganar”, expuso en rueda de prensa telemática.





El míster señaló que ve a su equipo con los cinco sentidos puestos en el partido. “La concentración es máxima, lo importante es lo del domingo”, agregó.





1 Agotar las opciones de podio de subgrupo

Como buen deportista, el preparador blanquiazul no arrojará la toalla hasta que las matemáticas dicten que no existen posibilidades de colarse entre los tres primeros del subgrupo; de esta forma, anhela que su escuadra pueda dar el do de pecho mañana domingo en partido correspondiente a la penúltima jornada de la liguilla inicial.





“Nosotros tenemos la obligación de acabar la primera fase contra el Zamora viniendo de conseguir tres puntos ante el Celta B. Y dependiendo de lo que ocurra en ese resultado y de lo que suceda en otros campos veremos para qué vamos a tener que ganar el último día. Pero lo importante es lo del domingo y, lo importante, es venir de Vigo con tres puntos”, dijo en rueda de prensa telemática.





2 Lamenta la baja por lesión de Derik

El técnico del barrio de Elviña expresó su tristeza por no poder volver a contar con los servicios de Derik este curso.





“Creía que Derik tenía que jugar ante el Pontevedra y creo que nos ayudó muchísimo el tiempo que estuvo en el campo. Fue una lástima el infortunio de su lesión porque creo que el equipo se pierde a un jugador importante y que el club deja de contar para lo que resta de temporada con un muy, muy buen central y, a partir de ahí, tanto defensivamente como en situaciones de salida de balón, es un jugador muy capaz”, agregó.





3 Consciente de las ausencias del Celta B

De la Barrera ha estudiado a la perfección a su próximo adversario y es sabedor de que el equipo de Onésimo puede acusar las numerosas bajas que arrastra el Celta B, sobre todo en su parcela ofensiva.

“No es cuestión de que sea más o menos fácil. Los jugadores que pierden se concentran en la parte de arriba y eso como a todos los equipos les resta potencial. Yo me espero un partido muy complejo por todo lo que envuelve el choque y por lo que supone tanto para uno como para otro”, afirmó.





4 Elogia a un rival con sus puntos débiles

El filial celeste no será un oponente sencillo en la matinal dominical para los jugadores del RC Deportivo, toda vez que disponen de mucha calidad, tal y como quedó demostrado en el partido de la primera vuelta en Riazor, en un 1-2 que supuso la primera derrota liguera de los herculinos.





“Tienen un potencial individual importante con jugadores en dinámica de primer equipo pero hay cosas en las que debemos incidir para hacerles daño”, expresó.





5 Satisfecho por la renovación de Castro

El técnico deportivista mostró su beneplácito ante la continuidad en el club del punta canterano Adri Castro.





“Adri va a ser importante; me preguntaron acerca de Adri y di mi opinión. Creo que Adri tiene muchísimo potencial y tiene que expresarlo y eso depende de dos partes. Yo espero que Adri sea importante para el club y que ayude. Dicho lo cual también diré que Adri jugó conmigo y no tiene motivos en pensar para dejar de respirar. Jugó en Salamanca con jugadores lesionados pero también jugó en Coruxo donde un delantero como Miku quedó en el banquillo y otro como Claudio no entró en la convocatoria”, apostilló.