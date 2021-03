Feijóo se opone al "desmantelamiento" de Ence

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificó este viernes su "desacuerdo" con el "desmantelamiento" de Ence, que "esta vez sí que va en serio"; al tiempo que reivindicó que Galicia está "en la Champions" en producción de madera y leche.





"Nosotros sí decimos que, en plena crisis, con una bajada histórica del PIB y un paro del 23% y subiendo, con los fondos europeos para reactivar la economía, lo primero que tenemos que hacer es preservar la economía que tenemos. No estamos de acuerdo en ningún caso con desmantelar Ence", proclamó el jefe del Ejecutivo autonómico.





Y es que hacerlo, advirtió en el marco del congreso de Unións Agrarias (UUAA), en cuya inauguración ha participado acompañado del conselleiro de Medio Rural, José González, y de la titular de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, entre otras autoridades de diversas administraciones y sindicales, supondría el incremento "automático" de 300 millones de inversión para Asturias.





En esta coyuntura, avisó de que hay 5.000 familias en Galicia que dependen del futuro de Ence y remarcó que "no se puede jugar" con el sector forestal. "Si desmantelamos la industria y solo nos fijamos en la producción tendremos problemas enormes", reflexionó el presidente gallego.





"La gente del norte de Lugo y del norte de A Coruña no puede pagar una decisión local de cerrar una industria", ha advertido el presidente gallego, para añadir que esto no puede ocurrir "por mucho" que dicha industria "moleste a las personas que viven allí". También remarcó que no se trata de una cuestión de apoyos electorales, ya que Ence tiene partidarios y detractores, sino de que su responsabilidad como mandatario no es "local" sino autonómica.





"Galicia necesitaría dos pasteras y nos vamos a quedar sin ninguna. No hay ninguna empresa dispuesta a invertir 400 millones para construir una pastera fuera de la ría", ha reflexionado el presidente gallego, quien, de hecho, incidió en que es preciso construir "nuevas industrias forestales".





A modo de ejemplo, señaló que el textil necesita madera y apuntó al proyecto que, en el marco de la captación de fondos europeos, se puso sobre la mesa para producir de forma sostenible fibra textil a partir de madera certificada.





ESTRATEGIA PARA LOS SECTORES DE CARNE Y VINO

Asimismo, reivindicó la importancia de profundizar de avanzar en la transformación de la leche y abogó por que el sector de la carne y del vino cuenten con una estrategia de dinamización propia para aprovechar su potencial y desarrollo.





Finalmente, reiteró la postura de la Xunta en relación al veto de la caza del lobo, una especie que hay que proteger, pero con la que hay que buscar un "equilibrio" para garantizar también la supervivencia de las explotaciones agrarias. En este punto, remarcó que el Gobierno debe escuchar a las comunidades que concentran la mayor parte de población de lobos.