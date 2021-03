Comienza el concurso para adjudicar los trabajos de dragado de la ría

En el Ministerio de Transición Ecológica se abrió ayer el sobre administrativo del concurso público para el dragado de la ría de O Burgo, en cuyo lecho se acumulan miles de toneladas de lodo que amenazan con asfixiar los bancos de almejas. Se inicia así la cuenta atrás que finalizará el 29 de abril, cuando se abra el sobre económico que determinará qué empresa se hará con el proyecto de más de 48 millones de euros. Mientras tanto, también ayer se manifestaron los mariscadores de la ría, para exigir el pago de compensaciones.





48,5 millones

de euros es el presupuesto del contrato del dragado de los lodos del lecho de la ría de O Burgo cuyo ganador se conocerá en mayo





Sin importar cuál de las diez empresas lo consiga, los mariscadores estarán por lo menos más de dos años sin trabajar (el plazo de ejecución del dragado es de 26 meses), y en este tiempo necesitarán apoyo público para subsistir. “Despois de cinco meses ainda non sabemos nada”, protestó el representante del colectivo, Manuel Baldomir. El problema es que tanto el Gobierno del Estado como la Xunta se señalan mutuamente como los responsables de abonar dichas indemnizaciones. “Sabemos que o día 18 de febreiro tiveron unha xuntanza se abordou o dragaxe pero en ningún momento se plantexou por ninguna parte o tema de compensacións”, denunció Baldomir. Para él, eso significa que su colectivo está completamente apartado.





Después de protestar ante la Valedora do Pobo, esta envió un escrito a la Consellería do Mar para que lo antes posible se pusiera en contacto con los mariscadores. “Imos quedar tirados na rúa e do posible peche dunha entidade histórica como é a cofradía de Pescadores”, advirtió el portavoz del colectivo.





80 familias

se verán afectadas por el ceses de actividad de los mariscadores, que no podrán volver a faenar en la ría durante más de dos años

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, se ha remitido a las partidas destinadas por el Ejecutivo central a la ría, entre las que ha citado la inversión en el dragado: “Una promesa histórica y ha tenido que venir un gobierno socialista para cumplirla”.





Losada ha insistido en que en relación con las concesiones de marisqueo es la Xunta la que tiene “competencia” y la que debe “tomar las medidas oportunas en sus presupuestos” para pagar las indemnizaciones.