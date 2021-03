Carral pide al PP que no dé por acabado el caso de la obra en Souto Castiñeiros

El Gobierno de Carral celebró un pleno extraordinario a solicitud de la oposición en la que se pidió información sobre la situación actual del procedimiento judicial contra el portavoz del PP con respecto al proyecto de la rúa Souto Castiñeiros de acceso al IES de Carral. Durante su intervención, el alcalde, Javier Gestal, pidió al PP que no diese por acabado el expediente hasta que “o auto do xulgado non sexa firme” y recordó que se interpuso un recurso de reforma y subsidiario de apelación al sobreseimiento y archivo.

Este procedimiento se inició a raíz del interés del Ayuntamiento de Carral en ejecutar un tramo de aceras de, aproximadamente, unos 70 metros, en la zona de acceso al IES de Carral. Sin embargo, según indican desde el municipio, la realización de estas obras ya había sido objeto de subvención en su momento, siendo alcalde el portavoz del PP.

El alcalde también quiso aclarar que, “a pesar de las múltiples informaciones vertidas lo últimos días por el Partido Popular, la contratación de un abogado para este proceso no costó 18.000, sino 847 euros.