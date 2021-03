Unanimidad en O Hórreo para evitar indemnizar a los Franco por Meirás

Unanimidad en el Parlamento de Galicia para que el Estado y la Xunta recurran la sentencia de Meirás. Tras el cambio de criterio de Madrid, que el martes anunció que apelaría en casación ante el Tribunal Supremo, la cámara autonómica recuperó la unidad para instar a los Ejecutivos de Sánchez y Feijóo a sumarse al resto de administraciones que coinciden en la oportunidad de recurrir como herramienta para evitar la indeminzación a los Franco.





Así, PP, BNG y PSOE, tras discutir sendas iniciativas de nacionalistas y socialistas sobre esta cuestión, con recriminaciones y acusaciones en ambos sentidos, acordaron aprobar una “proposta de transacción” en la que resuelven “apoiar e demandar que a Administración Xeral do Estado así como a Xunta de Galicia interpoñan os recursos oportunos contra a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña no relativo á condición e liquidación posesoria de boa fe, así como, no seu caso, ao personamento como partes recorridas en defensa dos restantes pronunciamentos da parte dispositiva da sentenza”, recoge el texto aprobado en O Hórreo.





De esta manera, tanto el Gobierno del Estado como el Parlamento de Galicia confirmaron su posición contraria a un dictamen que reconoce a los Franco una indemnización por los gastos de conservación desde 1975.





En cualquier caso, a pesar de recuperar la unidad expresada el 12 de julio de 2018 cuando se instó a Madrid a demandar a los Franco por Meirás, los tres grupos discreparon en algunos aspectos, pues si el BNG consideró que la presión social consiguió “dobrarlle o brazo ao Gobierno e á Xunta”, para el PSdeG ha sido la “vontade política dun Goberno progresista”, al igual que todo el proceso para conseguir la titularidad pública del pazo, que no se debe “ás pancartas e ao populismo”, intervino el socialista Pablo Arangüena.





Para el PPdeG, es “absurdo” hablar de “dobrar o brazo” á Xunta sino que lo sucedido hasta el momento es el “éxito do Estado de dereito” y no solo de una administración, sino “de todas”, precisó el diputado Alberto Pazos Couñago.





En cualquier caso, los populares apelaron a “non despertar altas expectativas nin alimentar frustracións” desde los discursos políticos, al tiempo que aplaudieron el esfuerzo realizado hasta la fecha por recuperar Meirás.





Tanto las otras instituciones implicadas como las asociaciones del movimiento memorialista se congratularon del cambio de criterio y la decisión del Estado.