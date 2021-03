Benzema permite a los de Zidane continuar con vida en el campeonato

En el minuto ochenta y ocho, entre la ofensiva desesperada ya del Real Madrid y la resistencia defensiva del Atlético, Karim Benzema sostuvo que aún hay Liga, que aún queda mucho por competir para definir el campeón del torneo, con el empate a uno de un derbi que tuvo ganado el conjunto rojiblanco, y a pesar de las tablas finales se mantiene de líder en lo alto de la tabla.





El equipo de Diego Pablo Simeone se adelantó en el minuto quince por medio de Luis Suárez tras un servicio que se inventó Marcos Llorente. En este primer tiempo, el Atlético desarmó a su adversario por la presión alta inicial, superándolo con la contundencia del gol y controlándolo con precisión, más allá de un par de amagos de Benzema, listo en el once, y una volea de Casemiro. Hacía tiempo que el equipo rojiblanco no se sentía tan seguro con la pelota. Y hacía tiempo que el Madrid no tenía tanta dificultad para la recuperación en campo contrario.





Posible penalti

Pero el derbi está siempre en el mínimo margen del más pequeño detalle. Pudo serlo el penalti que reclamó el Real Madrid por una mano de Felipe. Lo revisó el VAR e invitó al árbitro Hernández Hernández a ver la jugada por el monitor a pie de campo: no la consideró pena máxima.





Es lo más cerca que estuvo del gol en una hora el Real Madrid, desdibujado, atascado ofensivamente, ante un Atlético que hacía lo que quería y que pudo sentenciar por medio de Yannick Carrasco o Luis Suárez, pero Thibaut Courtois lo evitó.





Pero el Real Madrid se rehizo en la última media hora del enfrentamiento y, además, se benefició también quizá por el paso atrás otra vez del equipo colchonero. Los merengues se fueron a por la portería rival y gozaron de varias aproximaciones peligrosas. Las dos primeras las detuvo, gigantesco, Jan Oblak. Sin embargo, la siguiente, ya en el minuto ochenta y ocho, la transformó Benzema situando la igualada a uno en el luminoso, resultado con el que se llegaría al término del tiempo reglamentario, y provocando un empate que permite a los blancos sobrevivir en el campeonato.