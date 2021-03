La Xunta elimina en Arteixo un vertido al río Seixedo a su paso por Vilarrodís

La Xunta eliminó un vertido de aguas residuales al río Seixedo a su paso por la parroquia de Vilarrodís, en Arteixo. Los técnicos del Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia encontraron este área de contaminación en el marco de las inspecciones periódicas que se realizan a las instalaciones industriales de Galicia.





“Nesta inspección, efectuada coa Gardería Fluvial de Augas de Galicia, detectáronse deficiencias e ausencia de mantemento no sistema de depuración de augas residuais da instalación, e a analítica do vertido confirmou o incumprimento do vertido”, explicó la Xunta.





Los inspectores autonómicos solicitaron al titular de las instalaciones que adoptase las medidas oportunas para enmendar la situación y los resultados de las recientes muestras realizadas por parte de personal de Augas de Galicia, corroboraron que se llevaron a cabo las correspondientes actuaciones de mejora y de adecuación del sistema de depuración de los instalaciones, con lo que se considera eliminado este punto de vertido al Seixedo.





Abastecimiento en Cambre

Por su parte, el Ayuntamiento de Cambre continúa con la modernización de servicios e infraestructuras del municipio con actuaciones en la red de abastecimiento en Corgo, Outeiro y Bandebó, en Brexo Lema. Estas intervenciones, valoradas en cerca de 90.000 euros, se financiarán con cargo al Plan Único de la Diputación Provincial de A Coruña.





El alcalde, Óscar García Patiño, señala que se trata de “obras moi demandandas polos veciños e veciñas destes lugares e que suporán unha mellora na súa calidade de vida”, añadió el mandatario municipal de Cambre.





En la actualidad, en la zona de estas actuaciones ya existe una red de abastecimiento en PVC con más de treinta años de antigüedad, con lo que su estado actual impide que los vecinos tengan la presión suficiente en la época de verano e imposibilitando, además, que haya caudal suficiente para la conexión de nuevos usuarios en esta zona de Brexo-Lema.





Demandas

Esta intervención municipal, de acuerdo con las indicaciones del propio Gobierno de Cambre, supondrá la sustitución de estos tramos de tubería por otros nuevos de mayor diámetro, así como un cierre de malla, dando respuesta así a las demandas de los residentes en los citados núcleos de Corgo, Outeiro y Bandebó.

En este momento, las obras de mejora de estos servicios básicos se encuentran en período de licitación y tienen un plazo de ejecución de tres meses, explicaron desde el Ayuntamiento de Cambre.