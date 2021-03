“Apostar por la base es la gran asignatura pendiente”

El nuevo Consejo de Administración ha intentado establecer un diagnóstico de lo que ha pasado esta temporada y que apunta a fracaso toda vez que el ascenso está casi imposible. “Quizá uno de los problemas es que el nivel profesional de los jugadores es extraordinario; muchos han jugado en Primera o Segunda, pero no hemos logrado cogerle la aguja de marear a la categoría”, comentó el nuevo dirigente en su presentación.





Por eso, el futuro apunta a ir por otros derroteros. “Es esencial dibujar diferentes escenarios pero tomar decisiones que nos lleven a ser un equipo adaptado a la categoría en la que estemos”, indicó.





Al frente del equipo, Rubén de la Barrera. “Cuando se le fichó, fue considerado como un entrenador de futuro, es valiente, creativo y tiene todo nuestro apoyo. Pediría al deportivismo que apoyara como un solo hombre para sacarnos de la situación. Su perfil es magnifico para revertir la situación y nuestra apuesta es seria”, reconoció.





En cambio, de la dirección deportiva no se atrevió a confirmar la continuidad de Richard Barral, pero sí dijo que no se tomarán decisiones en esa área de manera “inminente a pesar de que todos estamos preocupados por que no estamos cumpliendo los objetivos de principios de temporada. Estamos analizando causas que nos han llevado aquí y las alternativas, pero no hay una decisión inminente, en el plan de trabajo, ninguno de los cambios que se pudiese hacer ahora van a influir en los resultados, en las herramientas que va a tener el equipo masculino”, reconoció.





El dirigente quiso enviar un “mensaje de estabilidad en el área deportiva”. “Con lo que tenemos es con lo que hay que acabar la temporada. Lo que sí hay que ver son las bases del futuro, que va a pasar por la cantera”, indicó.





Lo inmediato es “un partido de los más importantes de la historia del Depor”, en alusión al que enfrentará a los coruñeses con el Pontevedra.





“No queremos despistarnos de nuestro gran objetivo, conseguir el mayor numero de puntos posibles”, matizó.





En este sentido, insistió en que “hoy por hoy todos tienen su respaldo en el trabajo que están haciendo”.

Respecto a la incorporación de una figura deportiva para el Consejo (tantearon a exjugadores como Mauro Silva o Aldana), Couceiro se mostró abierto a fichar “perfiles multidisciplinares” porque es algo “enriquecedor”.





Cantera y femenino

Del Deportivo Abanca comentó que “las bases están marcadas y son claras, el proyecto es sólido y la apuesta del Deportivo y Abanca fue decidida desde el primer momento. Eso no tiene que cambiar pase lo que pase. Si alguien apostó por el fútbol femenino, no fue solo el Deportivo sino también Abanca con su patrocinio desde el principio”, repasó el presidente. Explicó también que el equipo femenino “tiene unas señas de identidad muy claras” con una “apuesta por jugadoras de base” y por intentar retener “el talento” siempre en función de las “posibilidades económicas”. “El Barcelona multiplica por diez nuestro presupuesto”, indicó Couceiro.





En el masculino, se apostará por la cantera. “En todas las empresas en que trabajé busqué detectar y promocionar el talento interno. Por principio, daremos prioridad a la promoción interna, que estoy convencido que va a ser clave en el futuro del Deportivo. Una de las medidas a tomar es garantizar que un porcentaje de esa cantera va a estar presente en el equipo masculino”, apuntó.





“Las opiniones que he recogido del área es que tenemos jugadores de un altísimo talento y con gran futuro y tenemos que intentar promover su llegada al primer equipo”, abundó. Será, dijo, una especie de “plan de carrera”. Al frente de la base seguirá Fran, que tiene “todo” el apoyo del Consejo.





Se producirán mejoras en las instalaciones de Abegondo. “La gran asignatura pendiente del Deportivo es apostar seriamente por su cantera y eso va a exigir inversiones, pero creo que contamos con los equipos humanos para poder hacerlo. Es un lujo contar con Fran, Manuel Pablo, Valerón o Duscher. Tendremos que tener algo de paciencia, si queremos sentar las bases de un club de cantera”, aunque eso implique ir más “lento”.





La profesionalización

El nuevo presidente explicó que el Consejo es colegiado. “El hecho de calificarse como profesional quiere decir que le Deportivo ha evolucionado hacia el modelo habitual en empresas de consejo no ejecutivo. No tenemos dedicación exclusiva y las decisiones serán colegiadas. No va a haber responsabilidades por áreas en los consejos. El Consejo establecerá grandes marcos de gestión y apoyará en el día a día a los directivos”, explicó. Al frente de ellos estará el actual director general, David Villasuso, que también es consejero desde diciembre.





Será, pues, “compatible con otras actividades” y remunerado, aunque él, a nivel personal, renunciará a percibir contraprestación esta temporada. Lo hará la siguiente con cargo al nuevo presupuesto.





Sobre la remuneración de los consejeros, dijo que “va a exigir un cambio en los estatutos” que se llevará a la próxima Asamblea, en la que Abanca tiene más del 70 por cien del capital social y, por tanto, el control de las decisiones que se adopten, por lo que eso no será un obstáculo en la cita de abril.