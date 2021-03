Archivan la denuncia del alcalde de Carral contra su antecesor

Un Juzgado de A Coruña decretó el archivo de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Carral contra el equipo encabezado por el exalcalde del municipio, José Luis Fernández Mouriño.





En concreto, el Gobierno de Javier Gestal denunció el pasado verano ante la Fiscalía lo que consideró como “graves irregularidades cometidas polo Concello de Carral nunha obra do ano 2011, subvencionada pola Unión Europea, para a realización dos accesos ao instituto de Carral”.





Los denunciantes incidían en que el equipo de gobierno de entonces, integrado por el PP, “xustificou como realizadas na súa totalidade as obras por un importe de 175.000 euros pero en realidade non foi así”, apuntaron desde la coalición Alternativa dos Veciños-PSOE. “Na parte dereita –aseguraron– só se realizaron 20 dos 70 metros de beirarrúa e na parte esquerda o ancho é de 40 centímetros, cando se contratou e pagou por un ancho de 150 centímetros”, indicaron en 2020.





La obra se acometió, según sus cálculos, en un 50%. “A empresa –a la que también denunciaron– non debería ter percibido a cantidade total contemplada no contrato”, alegaron Alternativa dos Veciños y PSOE. Unos argumentos que, como ocurrió años atrás cuando también se archivó la denuncia presentada por los soicalistas por el mismo motivo, rechaza de plano el Juzgado.





El exalcalde expresó su satisfacción a través de las redes sociales, si bien no es el único sentimiento al que apunta Fernández Mouriño, que habla de la “tristeza e rabia” que experimenta “porque sacaron un contrato para un abogado que levara este caso por case 18.000 euros, e eses con caos que saen dos petos dos carraleses un momento no que hai necesidade en moitos sectores”, indicó el anterior alcalde, que acusa al, actual, Javier Gestal, de estarse “a convertir nun títere do seu homólogo de Oleiros”.