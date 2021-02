El Gobierno local aprueba los convenios tras la salida del PP y la Marea del pleno

El de ayer fue un pleno bronco, además de extraordinario, pero el Gobierno local consiguió aprobar los convenios nominativos a 200 entidades sociales, culturales o deportivas que se repartirán 6,3 millones de euros. Lo hizo con la abstención del PP y la Marea Atlántica, que abandonaron el hemiciclo en mitad del pleno furiosos porque la alcaldesa, Inés Rey, se había negado a debatir sus enmiendas. En cambio, contó con el apoyo del BNG, cuyos dos concejales permanecieron en sus asientos.





El portavoz del grupo municipal y concejal de Hacienda, José Manuel Lage, reprochó a ambos grupos que no apoyaran a las entidades sociales con su voto, sobre todo después de mes y medio de pedir que se aprobaran. Para Lage, el tercer sector (Padre Rubinos, Cáritas, etc) realiza una importante labor y “é unha pena e unha inrresponsabiidade”. Recordó que durante el mandato de la Marea Atlántica, salvo un año, los convenios nominativos se tramitaron en mayo. “Leccións, ningunha”, advirtió.





Ataque de cuernos

Lage calificó la salida de la Marea del pleno de “un vulgar ataque de cornos (de la Marea) porque o PSOE ten unha relación normalizada co BNG xa ven fantasmas”. También les acusó de sufrir lo que denominó “síndrome del mandato del anterior” y les envió unos dardos envenenados al insinuar que ese comportamiento se debe a que tanto el PP como la Marea están “descabezados”: “Aínda non atoparon o rumbo, entendo que lles preocupe”. Es más, calificó la salidas de ambos grupos de “pinza”, una acusación que no es la primera vez que esgrime el portavoz socialista. “O PP é a Marea poden decidir gobernar conxuntamente, se é o que queren”.





Por su parte, la portavoz del grupo municipal de PP, Rosa Gallego, declaró nada más salir del pleno que “es muy triste. Muy lamentable que en el modificativo del convenio nos tengamos que levantar del salón de plenos porque la alcaldesa aplica la dictadura y se salta el reglamento”.





Según Gallego, ella solo pidió que el secretario del pleno sobre si hay que votar o no las enmiendas o si la alcaldesa puede rechazarlas arbitrariamente. “No ha dejado ni que hable el secretario”, se quejó. “¿Como puede rechazar que se le pague más a la Cocina Económica o al Banco de Alimentos a costa de las fiestas de agosto?, añadió, en referencia a su enmienda que traía, que incluía extraer fondos del IMCE, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos aprovechando la falta de fiestas por la pandemia para aumentar los convenios.





Por su parte, la portavoz de la Marea Atlántica, María García, calificó la decisión de Rey de “cacicada” y aseguró que “é lamentable que nun día no que teríamos que celebrar que, por fin, comezan a tramitarse os convenios, teñamos que presenciar este abuso”. García explicó la decisión de abstenerse de su grupo por no bloquear los convenios, pero prometió acudir a la Valedora do Pobo y estudiar todas las vías legales.