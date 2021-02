De la Barrera: "A nivel anímico tenemos que ser muy fuertes"

Rubén de la Barrera compareció en la previa del choque de mañana del Deportivo ante el Racing de Ferrol en A Malata (19.00 horas) y apeló a la fortaleza mental de los blanquiazules para llevarse los tres puntos y poder 'soportar' los diferentes momentos del encuentro.





"Es un partido muy importante, tenemos que ser superiores, táctica y físicamente, y a nivel mental ser capaces de soportar todo lo que eso ocurre, favorable y no. Tenemos que hacer lo nuestro, dominar, que ellos no corran, que sus presiones no surtan efecto y controlar cosas a nivel ofensivo. Pero antes de eso está la respuesta de lo emocional, que precede al resto y a nivel anímico tenemos que ser muy fuertes", pidió.





Considera fundamental que el equipo esté concentrado los 90 minutos para no cometer errores que puedan ser fatales. "Ellos son un equipo intenso y agresivo y como no estés al cien por cien y ellos las opciones las aprovechen... Hay que estar enchufadísimo, nos vendrán a buscar seguro. Perdimos dos partidos de forma totalmente diferemte: el equipo no estuvo ante el Compostela y en Coruxo errores individuales nos conducieron a la derrota. No pueden pasar ninguna de las dos cosas en Ferrol", alertó.