Bóveda: “No tiene que darnos vergüenza celebrarlo y disfrutarlo”

El lateral derecho Eneko Bóveda, quien regresó ayer al equipo desde la derrota con el Celta B (1-2) del pasado 13 de diciembre, celebró que la escuadra blanquiazul volviera a la senda del triunfo y señaló que “no vamos a ser los únicos tontos que no disfrutan las victorias”, dado lo mucho que les ha costado sonreír de nuevo.





“Si algo hemos aprendido durante esta temporada es a valorar las victorias y los marcadores y no vamos a ser los únicos tontos que no disfrutan y celebran las victorias. Además, se suma mi situación personal y estoy contento por haber contribuido aportando y todos tenemos ese orgullo que nos hace a veces sufrir y tirar para adelante”, manifestó tras el partido con el Guijuelo.





El futbolista vasco reconoció que sintió “miedo” en los últimos minutos por la posibilidad de que se les escapara la victoria, ya que el cuadro chacinero dio un paso adelante.





“Cuesta usar esa palabra porque estamos educados para evitarla, pero yo he sentido miedo, el equipo pienso que ha dado un paso atrás, ha antepuesto decisiones conservadoras y arriesgando lo mínimo posible, que a veces se convierten en malas decisiones, pero se entienden dentro del contexto que ahora vivimos. Pero el resultado nos refuerza, entre comillas, en nuestras actitudes”, argumentó.





El zaguero consideró que fue un encuentro que se vivió “por fases”. “La primera parte ha ido más o menos sobre lo previsto, su situación táctica era la prevista. Nosotros, ante eso teníamos ciertos mecanismos trabajados. El campo estaba sequito, costaba que los pases fueran fuerte y eso trababa un poco el juego, pero aun así, se han visto salidas limpias, yo metiéndome a veces de central ,a veces en el medio, cosas que se venían trabajando, y no se han hecho mal”, analizó.





“En la segunda parte, entre que ellos cambian el dibujo y no lo teníamos tan trabajado, y condicionados por el resultado, por sus urgencias y las nuestras, se ha visto un equipo que iba más al ataque a tumba abierta y otro que achicaba agua, que hemos sido nosotros, pero no me cambio por ellos, que ya hemos sido otras veces ese equipo que parece, pero que va por debajo en el resultado”, añadió.





Sobre el hecho de sentirse felices con el triunfo y celebrar una victoria, después de seis jornadas sin lograrlo y pese a estar alejados de los primeros puestos, manifestó: “No nos tiene que dar vergüenza celebrarlo y disfrutarlo. Se trata de un proceso, de crecer y ganar, y hemos ganado. Lo hemos ganado, el Depor siempre lo puede hacer mejor, se puede mejorar, sí, pero claro que estamos contentos. Ahora, este partido nos da tres puntos, no quince del tirón, pero se disfruta y ya a partir de mañana, poco a poco uno se mentaliza para el próximo partido. Pero también me parece bien aprender a ganar, porque cuando no ganas durante mucho tiempo, hasta cuesta imaginarse un escenario en el que ganas de nuevo”, sentenció el lateral derecho blanquiazul.