La frustración de no poder hacer más

Hace muchos meses, Illa y Sánchez nos anunciaron que España tenía un plan de vacunación maravilloso y perfectamente diseñado. Ahora sabemos que, también en eso, nos mintieron. Su plan no tiene claros los grupos que recibirán el fármaco y, ni tan siquiera, es capaz de suministrar las vacunas al ritmo en el que las comunidades las administran. El pasado miércoles Galicia se tuvo que confirmar con administrar 351. Hay capacidad para poner muchas más, miles, pero no se puede hacer porque no llegan y eso que nos dijeron que se habían comprado más de cien millones de dosis. FOTO: Una mujer recibe su vacuna en Santiago | ep