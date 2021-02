El Gobierno exige a la Xunta que pague las indemnizaciones por el dragado de la ría

La subdelegada do Goberno, Pilar López-Rioboo, mantuvo ayer una reunión telemática con Manuel Baldomir, portavoz de la Cofradía de Pescadores que reclamó que mediara para desbloquear las cuestiones relativas las compensaciones económicas de los mariscadores durante los trabajos de regeneración de la ría de O Burgo. López-Rioboo le recordó que se trata de una competencia de la Xunta, a la que reclamó que “asuma dunha vez a súa responsabilidade cos mariscadores e coa comarca da Coruña”.





Recordó que fue la propia conselleira del Mar quien se comprometió en una reunión con los mariscadores y el Gobierno a participar no financiamiento del proyecto. Este se encuentra en licitación con una inversión de 48,5 millones de euros.





De esa cantidad, 24 corresponden a fondos europeos FEDER, por lo que para la subdelegada “non é entendible que tendo en exclusiva as competencias en materia de marisqueo a participación da Xunta en todo este proceso quede limitada só a enredar, coma asi parece que trata, e non facer aportación ningunha”. Según ella, el Estado ya ha cumplido y ahora le toca hacerlo al Gobierno autonómico: “Sumar e non restar”.