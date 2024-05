Las respuestas Dra. Teresa Otero, especialista en Fisioterapia

Dra. Teresa Otero, especialista en Fisioterapia respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Fisioterapia.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

No tengo mucho tiempo, pero me gustaría poder algún ejercicio en casa para mantenerme un poco. ¿Qué me recomiendas?

Para comenzar a hacer ejercicio debemos valorar la condición física en la que nos encontramos y diseñar un programa de entrenamiento acorde a ello e ir modificándolo de forma progresiva. Si podemos dedicar poco tiempo al día, deberíamos empezar por ejercicios de flexibilidad que mantengan el buen estado muscular y nos ayuden a mejorar nuestra postura.

Tengo contracturas habitualmente y quería saber si cuando está inflamado hay algún ejercicio que reduzca un poco el dolor. Gracias.

Normalmente cuando tenemos una contractura se recomienda poner calor local seco en el músculo afectado y realizar ejercicios de movilidad y estiramientos muy suaves. Si persiste la contractura debería consultar con su fisioterapeuta.

¿Qué piensas de la osteopatía?

Partiendo de que yo estudié fisioterapia y después me especialicé en osteopatía, con lo cual creo que es la disciplina que más nos ayuda, sus técnicas manuales ayudan a restaurar el equilibrio y la funcionalidad del cuerpo. Me parece muy importante destacar en esta pregunta que debemos acudir a un osteópata que sea fisioterapeuta.

¿Es cierto que hay zonas del pie conectadas con partes del cuerpo?

El pie y su planta cuentan con muchas terminaciones nerviosas que conectan con órganos vitales de nuestro cuerpo. Mediante el masaje se puede influir por vía refleja sobre los correspondientes órganos y vísceras, lo cual se conoce con el nombre de reflexología podal.