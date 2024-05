Pasair, moda lenta con trajes elegantes que dan poder

Paula Sancho, diseñadora y directora de Pasair, ha conseguido alcanzar una meta habitual entre los diseñadores: es identificable a la vista, y, sin llegar a los 30 años, ha saltado de protagonizar campañas a dirigir su propia firma de moda lenta, compuesta de trajes con personalidad y accesibles que se venden en todo el mundo. “Siempre me gustaron marcas a las que la mayoría de la gente no puede llegar por sus precios, quería hacer algo accesible y de kilómetro cero”, dice Paula Sancho.



La firma cuenta con las manos de patronistas de casas emblemáticas como Pertegaz.

Catálogo de Pasair



Paula Sancho (Madrid, 1996) comenzó a trabajar como modelo a los catorce años entre Dubai, Londres, Milán o diferentes puntos de Alemania, antes de matricularse en dos carreras simultáneamente, un doble grado en administración, dirección de empresas con publicidad y relaciones públicas y también en interpretación.



“Lo artístico y lo creativo lo he hecho siempre, incluso cuando hacía malabares para compaginar las carreras”, dice Sancho, que desde su paso por series como ‘Algo que celebrar’ (Atresmedia), comenzó a notar que no era suficiente. “Tenía la necesidad de hacer algo desde el amor por la moda, pero no tenía claro el qué”. Lo que sí sabía es que “la gente no puede gastarse 3.000 euros en una prenda”, pero que eso no debería ser un contratiempo para apreciar la moda de autor o poder ahorrar para conseguir una pieza de calidad como fondo de armario a un precio razonable.

Tenía la necesidad de hacer algo desde el amor por la moda, pero no tenía claro el qué... Lo que sí sabía es que la gente no puede gastarse 3.000 euros en una prenda



Su apuesta la materializó en la pandemia cuando el mundo de la moda se paralizó. Con sus ahorros como modelo, decidió apostar por la sastrería femenina. “Los trajes femeninos son elegantes, dan poder”, explica sobre esta pieza, que desde hace varias temporadas se democratiza para el día a día más allá de los eventos.



La firma se enmarca dentro del registro premium luxury, es decir, un rango que multiplica por tres el precio de las prendas pret à porter y que se aproxima a los estándares del lujo.

Catálogo de la firma



“Huyo del mito de que la sastrería vaya ligada a la mujer ejecutiva, yo me dirijo a cualquier mujer que quiera sentirse fuerte, porque creo que la ropa nos empodera”, explica sobre sus trajes.

Propuestas

Trajes de dos piezas y vestidos conforman la propuesta de Pasair que, de forma previa al auge en la última temporada de los pantalones cargo o las hombreras, hacía de estas referencias su emblema estético junto a la doble solapa en los cuellos de las americanas.



Desde Madrid, sus trajes se venden por canal digital en puntos como Estados Unidos y Francia, un país en el que los trajes de Sancho cobran presencia. “En España competir con firmas como Inditex es complicado”, también trabaja con propuestas desde Brasil o Abu Dabi. Tiene claro que la moda es mejor cuando se hace con mimo, por eso, aparte de su colección permanente, trabaja el formato a medida, adaptándose a cada clienta.



“Trato de hacer prendas que sean fondo de armario y que puedas ponerte en cualquier momento -añade-, Siempre he querido que todo lo que haga tenga identidad”.



Este lado de la moda lenta es el que disfruta, pero de momento, también el que le impide impulsar grandes colecciones, que realizadas de forma artesanal requieren de tiempo. “Lo más importante para mí es que mi prenda siente bien, aunque eso suponga un dolor de cabeza a la hora de realizarla”.