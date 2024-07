¿Todavía sin look para el Morriña?

Esta tarde comienza el Morriña Fest, un festival que reúne a grandes artistas como Louis Tomlinson, Nicki Nicole, Juan Magan, Aitana, Lola Índigo, Yandel, Íñigo Quintero o Dani Fernández, entre otros muchos. Además de buena música, en un festival los looks son igual de importantes. Es posible que te haya pillado el toro porque has estado hasta arriba en el trabajo, o que tu inspiración estas últimas semanas haya sido nula y que hoy tengas pensado pasar un buen rato buscando esas prendas perfectas en el armario.



Te proponemos que pienses en looks cómodos, para que puedas moverte como pez en el agua durante los conciertos: bailar, saltar, sentarte en el suelo entre actuaciones o correr de un lado a otro cuando toque cambiar de escenario.

El crochet es una de las tendencias virales año tras año. Una de las fórmulas que mejor funcionan es la de los conjuntos o co-ords de crochet. Estas prendas no solo son frescas y cómodas, sino que también añaden un toque bohemio y chic a tu look. En Pull&Bear podrás conseguir este conjunto de polo y short, añádele complementos en tonalidades más claras para conseguir el look perfecto.

Conjunto de Pull&Bear





Una falda de brillos es una elección perfecta para captar todas las miradas. Combínala con una camiseta básica o un top ajustado para equilibrar el look y no sobrecargarlo, así todo el protagonismo se lo llevará la prenda estrella, la falda. Te proponemos una falda, que puedes convertir en vestido, de la colaboración de Stradivarius x Hand Over -actualmente está de rebajas- .Añádele unas zapatillas e irás perfecta.

Falda de Stradivarius x Hand Over



Un total look vaquero es una opción que nunca falla y que aporta un aire desenfadado y estiloso. Puedes optar por unos jeans cómodos con una camisa vaquera, o si lo prefieres, apuesta por una falda pantalón. Completa el look con unos accesorios sencillos y unas botas cowboy o unas zapatillas cómodas. Si quieres añadir un toque de color, decántate por un pañuelo en la cabeza o bandana atada al cuello. El look que te proponemos es de Zara.

Total look vaquero de Zara

No te olvides de añadir "brilli brilli", el maquillaje con purpurina es una constante en los festivales de música con más rollo. Añade un poco de brillo a tus párpados o pómulos. Las sombras de ojos metalizadas, los iluminadores y los sprays corporales con purpurina son aliados perfectos para lograr ese look de festival.

Los sombreros cowboy se han convertido en un accesorio imprescindible para los festivales, aportando un toque cool y desenfadado al look. Este resurgimiento puede atribuirse a Beyoncé, quien ha adoptado este complemento en su estilo antes del lanzamiento de su nuevo álbum country, "Cowboy Carter".

Además, los sombreros cowboy han mantenido su relevancia en las pasarelas de la semana de la moda FW2024, destacando especialmente en la última colección de Louis Vuitton dirigida por Pharrell. La firma gallega The River también ha hecho su aportación a esta tendencia con sus sombreros cowboy denim, que destacan por su gran personalidad.