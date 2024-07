The River, la marca coruñesa que transforma denim reciclado en complementos únicos

The River nació en plena pandemia, un período en el que el tiempo libre permitió a dos artistas –Juliana Amazonas y su madre- explorar su creatividad. Contaban con muchos retales de tela vaquera en casa y decidieron aprovecharlos para crear piezas únicas. El boca a boca entre su círculo cercano fue fundamental para que The River se convirtiera en lo que es actualmente. “Junto a mi madre, decidimos embarcarnos en esta aventura y crear nuestra propia marca. Es una firma pequeña, pero a la vez, para mí también es un proyecto artístico donde puedo darle mi estética personal como fotógrafa”, afirma Juliana, cofundadora de The River.

El nombre The River tiene una inspiración personal muy especial. "Mi apellido es Amazonas, así que, tras muchas vueltas, decidí que un paseo en barca por 'THE RIVER' era una forma sencilla y significativa de nombrar nuestra firma", explica Juliana.

The River se distingue por su uso innovador del denim, especialmente en una época donde esta tela ha sido una gran tendencia. "El año pasado hubo una fiebre por el denim que nos benefició enormemente, aunque al principio pensamos que no sería así. Nuestros diseños se caracterizan por la mezcla de colores, formas y cantidades limitadas. Cada pieza está hecha a mano con mucho amor y dedicación. Lo que intento decir siempre es que son piezas únicas, para que aquellos que las hayan elegido se sientan igual de únicos que lo que llevan puesto", destaca.

La creatividad y el instinto juegan un papel crucial en el proceso de diseño de The River. Ni Juliana ni su madre son diseñadoras de producto, pero viven muy atentas a las tendencias y se guían mucho de su gusto personal. “Hacemos un mix entre nuestros gustos, consultamos cuanto de "factible" es reproducir esa idea que tenemos y seguimos adelante con ello hasta ver el resultado en los clientes. Suele ser muy positivo”, añade.

Los complementos principales en The River son los bolsos -en diferentes formas y tamaños- pero podemos encontrar todo tipo de accesorios: corbatas, sombreros cowboy, lazos para el pelo o flores que se pueden utilizar como un collar o como un cinturón, entre otros.

Desde sus inicios, The River ha mantenido un fuerte compromiso con la sostenibilidad, apostando por el upcycling. En un primer momento, decidieron hacer una limpieza de armario y comenzaron utilizando esa ropa que ya no usaban. Después, recurrieron a tiendas de segunda mano y, ahora, reciben donaciones de su entorno. “Esto nos permite elegir incluso los colores de los bolsos que queremos hacer. Le hemos dado nueva vida a tal cantidad de denim que ya he perdido la cuenta. Me gusta que nuestra marca refleje mi amor por lo vintage y la moda sostenible. Ningún retal que usamos proviene de una prenda nueva, todo es reciclado”, destaca Amazonas.



The River sigue creciendo y ganando reconocimiento, especialmente en A Coruña. ”Estamos muy contentas de hasta donde hemos llegado ya, en A Coruña nos conocen y nos valoran, y sobre todo aprecian nuestras piezas. ¡Eso es muy guay! Pero más guay todavía es cuando te encuentras a alguien por la calle llevando algo nuestro con un outfit increíble. Eso da orgullo. Pero si pudiera poner una meta, sería poder llegar más lejos de Europa, y poder viajar y hacer pop ups por varias ciudades. Para ello tenemos que crecer más, económicamente hablando también. Pero confío en nosotras”, afirma.

Entre los próximos eventos de The River, destacan dos markets en los que la firma estará presente. "Estaremos el 2 y 3 de agosto en El Pantalán - PLUG MARKET en A Coruña, y el 10 de agosto vamos a impartir un taller de floristería textil, donde enseñaremos a hacer nuestras flores pero en otra versión. Elaboraremos un ramo de flores para poner en un jarrón. Será en PUMAJAUS, una casa en Valdoviño que cuenta con unas increíbles vistas al mar, habrá clase de yoga y también un picoteo," señala Juliana.

Además, sus bolsos están disponibles en CHAVS, una tienda en Ferrol que Juliana menciona con cariño: "Rodearse de gente buena que valora tu trabajo es lo mejor del mundo.Te ayudan a avanzar y nos dan las ganas de seguir con esto y seguir creando todo lo que podamos", concluye.