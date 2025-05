Temporada de eventos: qué ponerte en bodas, bautizos y comuniones

Con la llegada del buen tiempo, también aterrizan en nuestra agenda los inevitables bodas, bautizos, comuniones y otros reencuentros festivos que llenan de alegría... y de dudas nuestro armario. Porque, seamos sinceras, muchas veces dejamos el look para el último momento, con la esperanza de que la inspiración nos pille frente al espejo.

Este año, sin embargo, hay aliados que no fallan. Y uno de ellos es, sin duda, el conjunto de lino. Convertido ya en el uniforme no oficial del buen tiempo, el lino es ligero, transpirable y tiene ese je ne sais quoi relajado que tanto apetece en primavera y verano.En tonos pastel, neutros o terrosos, los conjuntos de lino permiten jugar al recurso del total look sin complicaciones. Combinan con todo, se adaptan a cualquier estilo y resultan tan cómodos como elegantes.

Una de las opciones más deseadas viene de la mano de la firma brasileña Soller. El conjunto Turim cuenta con una blazer cruzada con cinturón y unos shorts de tiro alto estructurados. ¿La clave? Su confección cuidada (con un 55% de lino) y un diseño minimalista que va contigo desde la oficina hasta una comida al sol de julio o un cóctel al atardecer.

El conjunto Turim de la marca Soller. I CEDIDA

Si lo tuyo son las faldas, tenemos una joya para ti. Te proponemos apostar por una falda larga color praliné, con un corte muy favorecedor y con unos detalles confeccionados con mimo. Combínala con un top satinado en color crema y una joya potente que marque la diferencia. Un estilismo con el sello de la firma Bruna.

Top y falda de la firma Bruna

¿Quieres un vestido que enseñe barriga pero sin perder ni una pizca de elegancia? Bruna también firma un diseño ideal para ti: un vestido azul marino de efecto dos piezas, con cuerpo en punto de seda y falda en satén. Fresco, diferente y perfecto para ser la invitada mejor vestida.

Vestido Eva Navy de Bruna

¿Eres la mamá protagonista del bautizo o la comunión? Este vestido de Roberto Verino es tu solución: de tejido fantasía blanco con hilos plata y acabado efecto flecos, presenta un escote pico favorecedor, corte entallado y falda evasé. Lo mejor: podrás reutilizarlo después con unas sandalias planas o una chaqueta vaquera para un look más casual.

Vestido de sisas de Roberto Verino

Si buscas un estilismo que puedas reciclar después del gran día, echa un vistazo a la colección Studio de Massimo Dutti. Nuestra elección: un conjunto en marrón chocolate con americana de cuello japonés y pantalón ancho fluido. Añádele complementos dorados y tendrás un look versátil, elegante y con ese aire contemporáneo que siempre funciona.