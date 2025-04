Nace un nuevo rincón de estilo en A Coruña: Memories On Wheels abre en Álvaro Cebreiro

Isabel Ruiz, fundadora y alma de Memories On Wheels, acaba de inaugurar un nuevo espacio en el número 20 de la calle Álvaro Cebreiro, en A Coruña. Esta apertura supone un paso más en la consolidación de una marca que, desde sus inicios, ha apostado por una moda femenina auténtica y cercana. Con esta nueva tienda, ya son cuatro los espacios físicos de Memories On Wheels: además de la nueva apertura, cuenta con otra tienda en la calle Rosalía de Castro, también en A Coruña, una en El Temple (Ánxel Fole, 9-11) y otra en Ferrol (calle Real, 131).

“Abrimos nuestra primera tienda hace ya ocho años, en abril, con muchísima ilusión y un concepto muy claro: ofrecer moda femenina con personalidad y estilo”, cuenta Isabel. Lo que comenzó como un pequeño proyecto impulsado por la pasión y las ganas, ha ido creciendo de forma orgánica gracias al cariño de sus clientas y a una visión muy definida de lo que significa la moda para esta marca.

La nueva tienda de Álvaro Cebreiro no es solo una expansión física, sino también emocional. “Es una oportunidad para llegar a más personas y afianzarnos en otra zona, consolidando nuestra marca en esta ciudad”, explica su fundadora. Pero más allá del crecimiento, Isabel insiste en que Memories On Wheels no pierde su esencia: la cercanía, el trato personalizado y ese ambiente especial que hace que entrar en sus tiendas sea una experiencia única.

La nueva tienda se llena de luz y color con prendas perfectas para la temporada

“Queremos que cada persona que entre se sienta como en casa. Que venir a nuestras tiendas sea algo más que comprar ropa: que sea una experiencia bonita, cercana y auténtica”, afirma. Por eso cuidan cada detalle con mimo: desde la música hasta el aroma del espacio, todo está pensado para crear un entorno cálido y acogedor.

Actualmente, el equipo está formado por 11 personas. “Trabajamos como una familia, compartimos valores y nos apoyamos mutuamente. Eso se nota en el día a día, y también en la forma en la que tratamos a quienes nos visitan”, dice Isabel con orgullo.

En sus tiendas, las clientas pueden encontrar prendas seleccionadas con especial cuidado. “Buscamos piezas con actitud, que hagan sentir cómodas y especiales a las mujeres que las llevan. Priorizamos la calidad, el diseño y, sobre todo, que nos transmitan algo”. Los complementos también tienen un papel protagonista: bolsos, pendientes, fulares y cinturones figuran entre los más deseados por sus clientas habituales.

Uno de los espacios de la nueva tienda

Lo que diferencia a Memories On Wheels de otras tiendas no es solo el estilo de sus colecciones, sino también su filosofía. “Nuestra autenticidad. No seguimos las modas por seguirlas, sino que buscamos piezas con alma y estilo propio”, afirma Isabel. Además, la atención personalizada es uno de los pilares de la marca: “Nos gusta conocer a nuestras clientas, recordar sus gustos, charlar con ellas… Esa cercanía es natural para nosotras y sabemos que marca la diferencia”.

El nombre de la tienda también encierra una historia personal. “Memories On Wheels representa una etapa muy especial de mi vida, cuando nos movíamos en moto y vivíamos la moda como una forma de libertad y autenticidad. Queremos que nuestras prendas acompañen a las mujeres en sus recuerdos, que sean parte de su identidad”, confiesa Isabel.

Con esta nueva apertura, Memories On Wheels sigue demostrando que la moda con alma, cercana y auténtica, tiene un espacio propio y cada vez más grande en el corazón de muchas mujeres.