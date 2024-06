Miss Vajilla, así es la tienda de cerámica portuguesa al peso de A Coruña

Los outlets de cerámica portuguesa al peso cada día ganan más fama. La cerámica portuguesa es conocida por su alta calidad y por sus diseños. Este método de venta es ideal para aquellas personas que desean adquirir variedad de piezas sin la obligación de comprar grandes cantidades de un solo artículo.



En el número 36 de la calle Isaac Peral se encuentra Miss Vajilla, una tienda especializada en la venta de cerámica portuguesa al peso. Su propietaria, Krystel Arcay, siempre ha sido una apasionada por el mundo de la decoración, especialmente en la preparación de mesas para ocasiones especiales como Navidad, cumpleaños y otras fiestas.



“Me encanta renovar la vajilla de vez en cuando, como los bolsos y zapatos. La idea de Miss Vajilla surge después de varios viajes por Portugal con mi pareja. Recorrimos Portugal en coche, visitando varios pueblos y me enamoré de la cerámica portuguesa. Son piezas únicas, llenas de colores y personalidad”, destaca Kristel.



En Miss Vajilla se puede encontrar una gran variedad de vajillas en gres, cristalería, cubertería y mantelería, disponibles tanto para particulares como para el sector de la hostelería. Todos los productos son excedentes de producción de diferentes fábricas de Portugal, lo que garantiza piezas únicas y exclusivas ideales para vestir las mesas. Además, disponen de un pequeño espacio con macetas en gres y yute, damajuanas y jarrones, entre otros.



“Detrás de este proyecto está mi familia y mi pareja que me apoyaron y ayudaron en todo el proceso. Son un pilar fundamental en mi vida, tanto a nivel personal como profesional. En este país es muy difícil emprender ya que no te ayudan en nada. Pero siempre quise montar algo, tener mi propio negocio… y este era el momento. Ellos me dieron el último empujón para lanzarme con Miss Vajilla”, afirma Krystel Arcay.



Cuentan con una gran variedad de platos que son al peso. El resto de los productos, como tazas, ensaladeras o fuentes, entre otros, tienen un precio de saldo único por unidad. “Nuestros clientes están muy contentos con el gres, ya que es muy resistente a impactos y apto para lavavajillas, microondas, horno y congelador”, añade la propietaria.



En Miss Vajilla tienen un trato muy cercano con el cliente. Les ayudan y les guían en su compra, ya que debido a la gran variedad de productos, en ocasiones, les resulta complicado decantarse por unos modelos u otros.



“Nos encanta poder ayudarlos y hacer que su experiencia en Miss Vajilla sea única. Disponemos de un espacio amplio para que puedan ver con comodidad nuestros productos y crear sus propias combinaciones de platos. Si vienes en familia, tenemos un pequeño espacio para los niños, para que puedan pintar mientras sus papis echan un ojo a la tienda”, añade.



La cerámica portuguesa se distingue por su excepcional calidad y por sus asequibles precios. Con diseños modernos y llenos de color, cada pieza irradia personalidad y estilo. Esta cerámica es perfecta para añadir un toque único y sofisticado a la decoración de vuestros hogares. Miss Vajilla no solo ofrece productos de alta calidad, sino que también brinda a sus clientes la posibilidad de adquirir piezas únicas que aportan un toque especial a cualquier mesa.



“Cada día nos gusta cuidar más nuestra casa ya que es nuestro hogar. Pasamos gran parte de nuestra vida en ella, compartiendo comidas y buenos momentos con la familia y amigos. Una mesa, o decoración bonita, aporta buenas energías y comodidad. Te hace sentir a gusto y relajado”, concluye Krystel Arcay.