Define tu mirada con las cejas

Vanessa Leao vivió en Brasil hasta sus 27 años cuando fue a estudiar fotografía del espectáculo en el Instituto Europeo de Diseño (IED) en Barcelona. Después de una temporada en España volvió a Brasil y se formó en Comunicación y Marketing con Máster en Ventas y Gestión de Empresas. Retomó su carrera como gestora de comunicación para América Latina para multinacionales, trabajando para algunas de las mayores agencia de Comunicación del mundo como: Burson – Marsteller, In Press Porter Novelli y Ideal H+K Strategies.

Vanessa Leao

Después de más de 15 años dedicados a la comunicación, decidió centrarse en lo que siempre le había apasionado: la belleza.

“Lo mío siempre fue la belleza, buscar la armonía y despertar la autoestima en las personas”.

El momento exacto para dejar su carrera en Brasil fue en 2018, cuando ha sido aprobada entre cinco iberoamericanos para cursar el Máster de Periodismo Avanzado Multiplataforma en MPXA en Coruña.

“Fue un año desafiante, estudiaba periodismo todo el día, trabajaba en un salón por la tarde y aún estudiaba estética dos veces a la semana”.





“ Así que me formé ya colaboraba en cinco sitios y no tenía tiempo para nada, pero fue la manera que conseguí ahorrar para abrir mi propio atelier”.

Vanessa abrió las puertas de su atelier en Marcial del Adalid, 8 en 2021, y desde ahí no para de recibir clientas que vienen de toda Europa en busca de su mirada artística y resultados extremadamente naturales y elegantes. La atención en el atelier es muy personalizada, atender a un cliente por vez y lleva con él el tiempo que sea necesario.

“ Muchas mujeres se acercan al atelier buscando la forma de recuperar sus cejas después de pasar años híper depilando, o porque hayan perdido los pelos por alopecia, por la edad, por el tratamiento de enfermedades y decidí aprender las técnicas hiperrealistas capaces de devolverles la mirada sin que se note un efecto artificial".

¿Por qué la mirada?

Desde niña dibujaba miradas en todos mis cuadernos, cejas y ojos de diferentes tamaños y formatos, creaba texturas para los pelos y mientras no me convencía la armonía entre ojos y cejas no dejaba de seguir creando diferentes cejas.

Las miradas siempre me tocaron profundamente.

Hoy mi trabajo consiste en hacer retoques sutiles para conseguir una mejora global.

¿La boca también?

Sí, es esencial en una expresión. Utilizó la micropigmentación y trabajo con una aguja muy fina para redibujar los contornos y devolver el color a los labios, que con el tiempo tienden a

palidecer. El resultado es tu boca, pero más bonita. Y el efecto dura cerca de un año.

¿Y cómo diseñas y trabajas las cejas?

Mi trabajo es artesanal, así que utilizo exclusivamente la pinza porque, a diferencia de la cera o el hilo, me permite hacer un trabajo freehand más artístico y conseguir un resultado más natural. Además, las otras técnicas modifican la estructura del pelo y, por lo tanto, de la ceja. Después del diseño, en algunos casos, asesoró al cliente para que hagamos el microblading pelo a pelo para cubrir las calvas, dar volumen y recuperar la forma perfecta de las cejas

¿En qué consiste el microblading de cejas?

Utilizo la técnica del tebori: un tatuaje artesanal que me permite controlar la presión y usar una aguja muy fina para hacer un trabajo preciso y más superficial. La diferencia con la micropigmentación a máquina es que el resultado es más sutil. La durabilidad es menor pero el resultado es mucho más natural. También uso un pigmento estável que no cambia de color con el tiempo, apenas va desvaneciendo hasta que se vaya por completo de la piel.

¿Dibujas pelos por toda la ceja?

No, solo donde falta pelo para recuperar su forma natural. La ventaja de esta técnica es que, gracias a la profundidad con la que trabajo, el resultado es semi permanente. Este punto es muy importante porque todo lo que permanece por años, no deja de ser un tatuaje y acaba resultando artificial y teniendo el color alterado con el pasar de los años.

¿Y las pestañas?

No me gustan las muy exageradas, creo que causan un desequilibrio en la armonía del rostro, las encuentro vulgares. Trabajamos en Shine con las extensiones de pestañas tecnológicas que son más finas, livianas y tienen una curvatura sutil. También hacemos tinte, rizado y eyeliner entre pestañas (micropigmentación), que es un delineado muy sutil que da la idea de tener más pestañas.

¿Qué tratamientos más ofrece en su atelier?

Tenemos una carta de experiencias que incluye el cuidado integral de la mirada, micropigmentación de: ojos, labios, cicatrices, estrías, areolas. Además de tratamientos faciales holísticos y ahora acabamos de lanzar en corporal la maderoterapia fit y el masaje brasileño.

¿Tienes más algún proyecto por lanzar?

Si, y estoy muy ilusionada. Trata de un proyecto social que ofrece la reconstrucción de areolas a mujeres que hayan pasado por la mastectomía y no puedan pagar por el tratamiento. También queremos capacitar a más artistas para que este trabajo tenga un alcance cada vez mayor y buscamos contar con la ayuda de colaboradores.

¿Y para terminar, no piensas en escribir o hacer un podcast sobre belleza, aprovechando todo su know how en comunicación?

Pues sería un sueño! Escribir y hablar en otro idioma que no sea su idioma materno no deja de ser un desafío, pero me gusta mucho la comunicación. Trabajé como reportero, también escribí para periódicos y revistas, incluso hice fotos para grandes revistas brasileñas como corresponsal mientras viví en Barcelona. Ahora podría surgir la oportunidad de crear un proyecto donde pudiera hablar de la belleza no como algo fútil pero necesario, sino como fuente de autoestima y empoderamiento. Me gustaría inspirar personas y ayudarlas a ver que la belleza viene de nuestra actitud interna ante la vida.