A Xunta agradece a Tanxugueiras a "proxección internacional do galego" con motivo do 'Día da Lingua Materna'

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, agradeceu ao grupo musical Tanxugueiras a súa contribución a "a proxección internacional do galego" tras o seu paso polo Festival de Benidorm.





No marco dos actos que a Xunta organiza para celebrar o 'Día Internacional da Lingua Materna', Román Rodríguez asegurou que a participación de Tanxugueiras no certame de Benidorm supuxo unha "onda de orgullo pola nosa lingua, a nosa música e a nosa tradición".





Ademais, destacou que ese "orgullo" está a calar especialmente entre os máis novos. O titular de Cultura tamén destacou que a actuación do grupo galego ha demostrado que "empregando o galego podemos chegar a todos os públicos, tanto de España como de Europa e do resto do mundo".





A Cidade da Cultura acolleu este domingo o acto principal co que a Xunta conmemora o 'Día Internacional da Lingua Materna', que este ano pon o foco no "uso das tecnoloxías", segundo informou a administración autonómica nunha nota de prensa.





O acto, presentado pola xornalista do programa da TVG ' DígochoEu', Esther Estévez, contou coa presenza duns 800 asistentes que puideron gozar dunha actuación das Tanxugueiras.