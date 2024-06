Premio Princesa de Asturias de Investigación para la lucha contra la diabetes y la obesidad

Los descubrimientos y el desarrollo de nuevos medicamentos que ayudan a controlar la diabetes y a bajar de peso que han llevado a cabo cinco líderes mundiales en el campo de la endocrinología, Daniel J. Drucker, Jeffrey M. Friedman, Joel F. Habener, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, han sido reconocidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2024.



Sus investigaciones han permitido desarrollar nuevos fármacos, en un primer momento para el tratamiento de la diabetes que posteriormente se han aplicado con éxito a la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, y para mitigar también patologías asociadas como las cardiovasculares.



El jurado que le ha concedido el galardón ha destacado que sus trabajos han contribuido al desarrollo de medicamentos que "están mejorando la calidad de vida de cientos de millones de personas en todo el mundo".



La concesión del premio se enmarca en los avances logrados en los últimos años en el tratamiento de la diabetes tipo 2 con el desarrollo de fármacos que utilizan como principio activo la semaglutida, que juega un papel de contrapeso de la insulina en el equilibrio del azúcar en sangre`.



Además, la semaglutida produce una notable reducción del apetito, lo que ha convertido en un éxito al Ozempic, uno de los fármacos producidos con este principio activo, y que, según la revista 'Science', representan el mayor avance científico de 2023.



De hecho, el médico Drucker, endocrinólogo Habener, y los químicos Holst y Mojsov comparten el reconocimiento de haber iniciado y desarrollado esta investigación desde los años setenta del pasado siglo.

Estos cuatro investigadores mundiales han estudiado el efecto de determinadas hormonas que regulan la secreción de insulina y consecuentemente los niveles de glucosa.



Desde sus diferentes laboratorios analizaron las hormonas que intervienen en el proceso y regulan el metabolismo digestivo, como la somatostatina, que inhibe la producción de glucagón y de insulina, y variantes del glucagón, denominadas GLP-1 y GLP-2, y comprobaron que este sistema de homeostasis podía ser una diana terapéutica efectiva contra la diabetes de tipo 2.



La semaglutida (como algunas otras moléculas semejantes) funciona como agonista del receptor del glucagón GLP-1, por lo que inhibe la producción de esta hormona, reduciendo los niveles de azúcar en sangre y mejorando el crecimiento de las células betapancreáticas, responsables de la producción y liberación de insulina.



Además, se ha comprobado que tiene efectos protectores de accidentes vasculares en adultos con obesidad, indicación autorizada recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense.



Hormona del apetito

Por su parte, el biólogo molecular Friedman (Estados Unidos) ha sido pionero en establecer la base genética de la hormona que regula el apetito.



En 1994 descubrió otra hormona, la leptina, que se genera en las células grasas o adipocitos y actúa sobre la región cerebral que controla el apetito.



Se trata de un sistema en equilibrio: cuanta más grasa hay más leptina se produce, lo que disminuye el apetito, reduciendo la grasa del organismo y por tanto la producción de leptina. En el caso de los obesos este mecanismo está desequilibrado.

Investigaciones con un impacto mundial

Drucker (Montreal, Canadá, 1956), licenciado en Medicina, combina su investigación con la docencia en la Universidad de Toronto, de la que es profesor desde 1987 y catedrático desde 1996.



Autor de unas 430 publicaciones científicas y de 33 patentes, fue nombrado Oficial de la Orden de Canadá y es miembro, entre otras instituciones, de la Royal Society de Londres (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011) y las academias nacionales de Ciencias y de Medicina de Estados Unidos.



Ha sido incluido, junto con Habener, Mojsov y Holst, en la lista de las personas más influyentes en sanidad en 2024 de la revista TIME.



La trayectoria profesional del médico Friedman (Orlando, EE.UU, 20 de julio de 1954) ha estado vinculada al Instituto Howard Hughes, primero como investigador asistente, después como investigador asociado y desde 1988 como titular de la cátedra Marilyn M. Simpson.



Según Scopus ha publicado 238 artículos científicos y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Real Academia Sueca de Ciencias y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.



Por su parte, Haberner (nacido en Estados Unidos en 1937) desde 1973 ha compaginado la investigación, la docencia y la actividad clínica como profesor de Medicina en la Universidad de Harvard y director del Laboratorio de Endocrinología molecular del Hospital General de Massachusetts.



Profesor emérito en activo, es autor de más de 450 publicaciones y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Sociedad Estadounidense de Investigación Clínica.



Holst (Copenhague, Dinamarca, 1945) ha desarrollado su trabajo de docente y científico en el departamento de Fisiología Médica de la Universidad de Copenhague, desde 1977 hasta la actualidad.



En 2010 fue nombrado director científico del Centro de Investigaciones Metabólicas Básicas de los Laboratorios Novo Nordisk, ha publicado más de dos mil artículos en revistas científicas y es coautor de 10 patentes.



Mojsov (Skopie, Macedonia del Norte, 1947) trabajó con el premio Nobel de Química 1984 Robert Merrifield y se especializó en la síntesis de péptidos.



En el Hospital General de Massachusetts identificó el péptido GLP-1, lo sintetizó y estudió su función, además de desarrollar anticuerpos contra algunas de sus secuencias.



Pese a su papel en el descubrimiento y estudio del GLP-1, su nombre no fue reconocido hasta que inició una reivindicación reclamando que se corrigieran artículos aparecidos en The New York Times, Nature y Cell.



La revista Science publicó un extenso artículo en septiembre de 2023 explicando y reconociendo su contribución.