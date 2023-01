‘Prehistorias de mujeres’ que rompen mitos y tumban barreras

Desmontar mitos e ideas preconcebidas sobre qué hicieron y qué no las mujeres en la Prehistoria es el eje del último trabajo de la catedrática Margarita Sánchez Romero (Madrid, 1971), donde demuestra que participaron en la vida social, política, económica y cultural en todas las sociedades a lo largo de toda la Historia.



Además, sostiene que esos mitos sirvieron para invisibilizar a las mujeres o para estereotiparlas vinculándolas a actividades como la crianza o el cuidado de mayores que, en algunos casos, son minusvaloradas, lo que sirvió para mantener las desigualdades que aún existen con los hombres. Sánchez Romero aseguró que en el relato construido de las sociedades prehistóricas “las mujeres han ocupado un lugar secundario que la ciencia no se ha preocupado por entender y explicar hasta ahora, cuando el feminismo reivindica el “papel fundamental” de las mujeres en la Historia.



La posición científica de Sánchez Romero –catedrática en la Universidad de Granada, premio Carmen de Burgos a la divulgación feminista de la Universidad de Málaga y colaboradora en programas de televisión–, hizo que la presentación de su trabajo en el Museo de Altamira, en Cantabria, atrajese las miradas de decenas de investigadores y curiosos. El mensaje que lanzó con su libro ‘Prehistorias de mujeres’ es que la sociedad actual “no puede permitirse perder la mitad del talento, el de las mujeres, que podría estar dedicándose a los grandes retos que tenemos por delante”.



En su opinión, trabajos atribuidos a la mujer como la preparación de alimentos, el cuidado de las criaturas, la socialización y el aprendizaje requieren una serie de habilidades técnicas y un cúmulo de experiencias y conocimiento que producen innovaciones y cambios que no fueron valorados por los discursos históricos”.

Un libro sobre las mujeres de hoy



Por eso consideró que el estudio de estas y otras actividades, y de las tecnologías y conocimientos necesarios para realizarlas, suponen “una fuente de información imprescindible” para el conocimiento de las sociedades del pasado.



Según explicó, su trabajo “es un libro que no habla de mujeres en la Prehistoria sino sobre las mujeres de hoy y cómo la historia nos ha situado en lugares secundarios”, de ahí que pretenda “romper mitos y hacer reflexionar sobre el origen de la desigualdad”, y a la vez “destapa la contribución esencial de nuestras antepasadas”. Así, relató cómo el inicio de la Arqueología en el siglo XIX como disciplina científica marcó la visión que se tenía de las mujeres y cómo esta sirvió para justificar las desigualdades, aunque destacó que su empeño no es tanto averiguar quién hizo qué, sino en reconocer el valor de esas actividades, independientemente de quien las hiciera. A su juicio, el problema es que cuando se dice que las mujeres no participaban en una actividad como la caza, la creación de arte rupestre o el conflicto violento, no se hace por razones científicas, sino por suposiciones de cómo deberían haber sido las cosas.



Es más, lo curioso es que al analizar el registro arqueológico lo que se encuentra son pruebas de que las mujeres sí participaban la caza o el uso de hondas, lanzas, arcos y flechas, o el trampeo.



De hecho, existen sepulturas en las que los cuerpos de las mujeres aparecen asociados a estos útiles. Algo similar pasa con las pinturas rupestres donde no se puede afirmar de manera científica que las mujeres no participasen en la creación de las representaciones o la recolección, pues el mayor aporte a la dieta de las poblaciones de la época, provenía del trabajo de las mujeres pero eso es algo que desapareció del relato.

Todo porque en las actividades asociadas a las mujeres “se ha minusvalorado su aportación en términos económicos y sociales”, por ser algo vinculado “a lo doméstico”.



Pese a todo, Sánchez Romero consideró que no se trata de reescribir la Prehistoria o la Arqueología, “sino integrar, de paliar las deficiencias en los discursos históricos y de desmontar los estereotipos establecidos”.