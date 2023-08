Pedro Sánchez dice que la “violencia machista es una cuestión de Estado”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trasladó ayer “todo” su “cariño” para los familiares de las últimas mujeres asesinadas este martes, en Córdoba y en Tenerife. “La protección y asistencia a las víctimas es fundamental. La violencia machista es una cuestión de Estado y seguimos trabajando para erradicarla”, manifestó.



La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, manifestó: “Para salvar vidas, no bajemos la guardia. Ante la más mínima señal, no le quitemos importancia: llama al 016 o al 112 si es una emergencia”.

El número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja en España en lo que va de año ascendió ayer a 35 tras confirmarse los dos últimos casos en investigación, el de una mujer de 31 años en la provincia de Córdoba y el de otra de 91 años en Tenerife.

Estos casos se suman al ocurrido en Almería este lunes 7 de agosto, donde una mujer de 27 años fue asesinada por su cónyuge, por lo que en apenas 24 horas se produjeron tres feminicidios. La cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España subió así a 1.219 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Reacciones autonómicas



Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó ayer, no acostumbrarse a que la violencia machista “siga presente en la sociedad”, tras confirmarse el asesinato machista de Pozoblanco (Córdoba).

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, manifestó “su rabia, dolor e indignación” ante este nuevo asesinato, al mismo tiempo que apostó por “la prevención y la educación en igualdad desde la infancia” para hacer frente a esta lacra social que deja 250 mujeres asesinadas en Andalucía.

López llamó a la coordinación entre administraciones y pidió colaboración al entorno de las víctimas ya que éstas “debido a la relación emocional con su agresor, no son conscientes de su vulnerabilidad ni del peligro que pueden llegar a correr”.



El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presidió ayer el acto de rechazo por el asesinato machista de la mujer de 91 años, Valle de Guerra (Tenerife). Con este último asesinato ya son 105 los feminicidios confirmados en Canarias desde el año 2003l. Clavijo apeló a toda la sociedad a implicarse en la lucha contra la desigualdad: “No podemos mirar hacia otro lado y los maltratadores deben saber que nos tienen a toda la sociedad enfrente”.



La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias leyó el manifiesto de condena del Gobierno de Canarias con el objetivo de tener presente el motivo de la lucha diaria contra la violencia de género y que “el silencio nunca más vuelva a ser la respuesta ante un caso de asesinato machista”.

Armas electorales

El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género en España pidió ayer a los principales partidos que dejen de utilizar a las víctimas de violencia machista como “arma electoral”.

La portavoz de la entidad, Elena Ramallo pidió que “escuchen los verdaderos problemas de las víctimas y las medidas que se necesitan, no solo para que no nos maten también para que no tengamos miedo a denunciar por el infierno que se abre después en los juzgados”.



Las víctimas se dirigieron al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Que deje de utilizarnos y ni nos nombre, cuando lleva en sus listas personas que niegan la violencia machista y nunca ha contestado a nuestras cartas para escuchar nuestras necesidades”, alertaron.