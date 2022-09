Paco León presenta 'Rainbow': "Si no repensamos las cosas, se seguirán haciendo chistes de mariquitas y ofendiendo"

El director Paco León, quien ha presentado su nueva película 'Rainbow' fuera de concurso en el Festival de Cine de San Sebastián, ha asegurado que se está "viviendo un momento interesante" en la creación gracias a las "redefiniciones" de algunas cuestiones como las relacionadas con el género.

"Estamos en un momento en el que los creadores tenemos que agudizar el ingenio para seguir siendo libres en el camino. Se están redefiniendo muchas cosas y creo que es interesante hacerlo, porque si no, se seguirán haciendo chistes de mariquitas y ofendiendo a mucha gente", ha explicado en una entrevista con Europa Press el realizador y actor.

León no niega que no exista una coyuntura actual de cierta política de cancelación en el mundo del cine y la creación, pero considera que hay "una parte buena y una mala". "Tenemos que ser ingeniosos, porque ya ha habido una época con censura bien fuerte y se han hecho cosas increíbles: siempre hay manera de buscar la libertad", ha apuntado.

En 'Rainbow', producida por Netflix y protagonizada por la joven Dora Postigo, León hace su particular "y libérrima" versión del célebre relato de 'El mago de Oz'. "Pero había cosas que tenían que pasar para poder identificarlo: la tormenta, el comienzo del camino, los zapatos...es la estructura de 'El Mago de Oz' y está todo ahí", ha apuntado.

Las dos brujas están interpretadas por Carmen Machi --que fue compañera de reparto en la serie 'Aída'-- y Carmen Maura. El director reconoce que no suele escribir papeles sin tener en mente a los actores que los van a interpretar y, en este caso, además ya sabía que le "iban a decir que sí".

LA DIVERSIDAD, "COMO VENDER GALLETAS"

También vuelve a contar con una 'heroína' femenina, como en 'Carmina' o 'Arde Madrid'. "Siempre mis protagonistas salen mujeres y creo un universo muy femenino donde el hombre esta ahí intentando pillar alguna, porque está desconcertado. Pero es que creo que vivimos en momento donde lo femenino tiene que pasar a primer lugar", ha defendido.

En 'Rainbow' también existe un planteamiento de "retrato generacional" donde participan rostros conocidos como la cantante Samantha Hudson el rapero Áyax Pedrosa, entre otros. "Quería hacer una polaroid de cultura pop instagramera, con muchas participaciones de iconos pop del momento", ha comentado con humor.

Y, de trasfondo, una defensa de la "diversidad". "Es un tema bastante manido y que se usa para vender galletas, pero practicarla es lo más natural. Si en 'Rainbow' se celebra la diferencia es por ser fiel a la realidad: es lo que veo, desde gente no binaria a otras razas, tallas o cultura", ha destacado.

UNA CONCHA DE PLATA COMO CENICERO

León, pese a estar más consolidado en su carrera como director --"esta faceta empezó como actividades extraescolares y se ha puesto seria la cosa", ha bromeado--, reconoce que quiere seguir trabajando como actor también. Además, comenta con humor que no descarta en el futuro recibir un Premio Donostia, pero no como Concha de Oro --"me veo más Premio a toda la carrera", ha comentado entre risas--.

"Esto me recuerda que mi hermana tiene una Concha de plata y la usa de cenicero. A mí me gusta eso de perderle el respeto a los premios y ella tiene ahí chustas en el premio...mi madre preguntaba también si era de plata o bañada en plata y yo le decía que eso sí que da igual", ha concluido.